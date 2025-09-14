Patna Metro : रेड लाइन पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, सिग्नल नहीं, वॉकी-टॉकी से शुरू होगा परिचालन

पटना मेट्रो की शुरुआत 29 सितंबर को न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशनों के बीच होने की संभावना है। हालांकि शिग्नल सिस्टम पूरी तरह चालू न होने के कारण प्रारंभिक चरण में मेट्रो संचालन वॉकी-टॉकी के जरिए किया जाएगा। यानी ट्रेन के प्रभारी अधिकारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर संवाद कर ट्रेन को नियंत्रित करेंगे। इस कारण शुरुआत में यात्रा की गति कुछ कम रहेगी और दूरी तय करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा।