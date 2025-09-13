चालान माफ करवाने के लिए पटना में बवाल, पुलिस से भिड़े लोग, फिर जब एसएसपी पहुंचे तो…

पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया और उन्हें घर लौटने की अपील की। अधिकारियों ने यह भी बताया कि चालान माफ कराने जैसी कोई प्रक्रिया चल नहीं रही है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर काफी तनाव रहा लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद हालात सामान्य हो गए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गलत चालान कटने से कई लोगों में नाराज़गी थी और जब उन्हें लोक अदालत की खबर मिली तो वे तुरंत वहाँ पहुँच गए। लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें लौटना पड़ा। कुछ लोग इसे प्रशासन की जानकारी साझा करने में चूक भी मान रहे हैं।