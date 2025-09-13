बिहार चुनाव 2025: इस बार महिलाएं रचेंगी इतिहास, चुनाव आयोग ने की खास तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी न केवल राज्य के चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगी बल्कि राजनीतिक दलों को भी सामाजिक कल्याण और महिला उन्नति की दिशा में और काम करने के लिए प्रेरित करेगी। यही वजह है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की विशेष पहल शुरू की है, ताकि बिहार में लोकतंत्र की यह शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो सके।