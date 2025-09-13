बिहार विधानसभा चुनाव: राघोपुर में तेज प्रताप की सक्रियता, बदले की राजनीति या राहत की यात्रा, पढ़िए क्या है…

Bihar Assembly Election 2025 बिहार का राघोपुर विधानसभा सीट पारिवारिक संग्राम का सियासी अखाड़ा बनता दिख रहा है। इस सीट पर एक तरफ एनडीए और आरजेडी के बीच वर्चस्व की जंग है। दूसरी तरफ अब परिवार के अंदर की लड़ाई भी चुनावी मैदान में दिखने लगी है। शुक्रवार की रात राघोपुर के लोग अपने विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर नहीं जाकर तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। राघोपुर से आए बाढ़ पीड़ितों की तेज प्रताप यादव ने अपने घर पहुंचने पर जिस प्रकार से उनको अपने घर में रखा और खाना खिलाने इसकी अब बिहार की सियासी गलियारों में भी होने लगी है। तेज प्रताप ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। को लेकर पूछ रहे हैं क्या लालू परिवार के घर की लड़ाई का प्रभाव चुनाव में भी दिखेगा? क्या तेज प्रताप यादव चुनाव में ‘विभीषण' की भूमिका में होंगे?