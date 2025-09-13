Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: राघोपुर में तेज प्रताप की सक्रियता, बदले की राजनीति या राहत की यात्रा, पढ़िए क्या है…

Bihar Assembly Election 2025 Bihar Assembly Election 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राघोपुर विधानसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लालू-राबड़ी के बाद राघोपुर सीट की राजनीतिक विरास संभाल रहे उनके बेटे तेजस्वी यादव को इस दफा उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव से ही चुनौती मिलती दिख रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 13, 2025

bihar assembly election 2025 tej pratap visits raghopur
राघोपुर विधानसभा: तेज प्रताप और तेजस्वी यादव

Bihar Assembly Election 2025 बिहार का राघोपुर विधानसभा सीट पारिवारिक संग्राम का सियासी अखाड़ा बनता दिख रहा है। इस सीट पर एक तरफ एनडीए और आरजेडी के बीच वर्चस्व की जंग है। दूसरी तरफ अब परिवार के अंदर की लड़ाई भी चुनावी मैदान में दिखने लगी है। शुक्रवार की रात राघोपुर के लोग अपने विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर नहीं जाकर तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। राघोपुर से आए बाढ़ पीड़ितों की तेज प्रताप यादव ने अपने घर पहुंचने पर जिस प्रकार से उनको अपने घर में रखा और खाना खिलाने इसकी अब बिहार की सियासी गलियारों में भी होने लगी है। तेज प्रताप ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। को लेकर पूछ रहे हैं क्या लालू परिवार के घर की लड़ाई का प्रभाव चुनाव में भी दिखेगा? क्या तेज प्रताप यादव चुनाव में ‘विभीषण' की भूमिका में होंगे?

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव में कोई दे रहा एटीएम कार्ड तो कोई चेक बुक, महिला रोजगार योजना के सहारे एनडीए
पटना
Bihar Elections 2025

बदले की राजनीति या राहत की राजनीति

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तेज प्रताप यादव राघोपुर की जनता से पूछ रहे हैं कि क्या आपके विधायक आपके क्षेत्र में आत हैं? तेज प्रताप पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप जिस तरीके से बिहार के साथ साथ राघोपुर में सक्रिय है और बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि तेज प्रताप यादव अब अपनी खुद की जमीन तैयार करने में लगे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचने ये सिर्फ बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं है। इसमें एक बड़ी राजनीति है जिसकी परत धीरे धीरे खुलेगी। हालांकि तेज प्रताप यादव बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए कहते हैं कि मेरा यहां से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है।

राहत यात्रा या राजनीतिक एंट्री?

राघोपुर में भीषण बाढ़ है। बाढ़ पीडितों के बीच वे नाव से पहुंच रहे हैं। बाढ़ पीडितों के बीच राहत सामग्री बांट रहे हैं। लोगों से जिस प्रकार का सवाल कर रहे हैं उससे साफ है कि तेज प्रताप के निशाने पर NDA सरकार तो है ही, मगर असल निशाना छोटे भाई तेजस्वी यादव के ऊपर भी है। वह राघोपुर की जनता को साफ बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में सरकार तो फेल है ही, आपका विधायक यानी तेजस्वी यादव भी फेल है, नाचने-गाने में लगा हुआ है।

NDA की नजर

राघोपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भतीजा अरविंद राय यहां पिछले दो साल से सक्रिय हैं। वे लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान भी अपने 'झोले' के साथ इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की नजर भी राघोपुर पर हैं। यहां से चुनाव लड़ने का संकेत भी देते रहते हैं।

जातीय समीकरण

राघोपुर विधानसभा में लगभग 3.37 लाख मतदाता हैं। सबसे ज्यादा लगभग 95 हज़ार यादव समुदाय हैं। यहां पर दूसरे नंबर पर राजपूत समुदाय के मतदाता हैं। इनकी संख्या लगभग 85 हज़ार मतदाता हैं। वोटर रिवीजन (SIR) के बाद 35 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ऐसे में एनडीए की यादव वोटों में सेंधमारी की कोशिश, तेज प्रताप का दौरा, जनसुराज की नजर इस सीट को हॉट सीट बना दिया है। इनकी सक्रियता से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की राह में रोड़ा है।

ये भी पढ़ें

लालू-तेजस्वी कानों को खोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल…. तेजस्वी के घर ढोल बजाते पहुंचे ओवैसी के नेता…
पटना
asaduddin owaisi aimim bihar president akhtarul iman

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

13 Sept 2025 12:01 pm

Published on:

13 Sept 2025 11:34 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: राघोपुर में तेज प्रताप की सक्रियता, बदले की राजनीति या राहत की यात्रा, पढ़िए क्या है…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.