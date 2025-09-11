लालू-तेजस्वी कानों को खोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल…. तेजस्वी के घर ढोल बजाते पहुंचे ओवैसी के नेता…

लालू-तेजस्वी कानों को खोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल….ओवैसी के नेता महागठबंधन में शामिल होने के लिए अपने समर्थकों के साथ ढोल बाजा लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर ओवैसी की पार्टी के विधायक एवं बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमने लालू-तेजस्वी कानों को खोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल जैसे नारे लगाए हैं। इसके पीछे मेरा उदेश्य बीजेपी और उसके समर्थकों को सत्ता में आने से रोकना है। हमने महागठबंधन में शामिल होने के लिए कई बार आरजेडी को प्रस्ताव दिया है। लेकिन, मेरी एक नहीं सुनी गई है। मेरी बार बार बातों को अनसुना कर दिया गया। इसलिए हम लोग आज ढोल बाजा के साथ पहुंचे हैं।
ओवैसी की पार्टी के विधायक एवं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि महागठबंधन से मेरी पार्टी बहुत सीटों की मांग नहीं कर रही है। हम लोग सीमांचल के छह सीट मांग रहे हैं। हम लोगों को सीएम या कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। AIMIM प्रमुख अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो परिस्थितियां साल 2005 के चुनाव में बनी थीं, वही इस बार 2025 के चुनाव में बनती दिख रही है। 2005 में रामविलास पासवान (लोजपा) के बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। उन्होंने आरजेडी को प्रस्ताव दिया था कि किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बना दें हम समर्थन दे देंगे। लेकिन, आरजेडी ने तब ऐसा नहीं किया था। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वैसी ही स्थिति बनती जा रहा है।
लालू-तेजस्वी को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर AIMIM का साथ वे लोग अपने साथ नहीं लिए तो आगामी चुनाव में वोट बिखर जाएंगे। सांप्रदायिक शक्तियों की हार नहीं हो पाएगी। ईमान ने कहा, “हम (AIMIM) गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं, तेजस्वी उसके नेता रहेंगे। अख्तरुल ईमान ने कहा कि आरजेडी को मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन, मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों गठबंधन के लिए जो प्रस्ताव दिए गए उस पर कई बार तेजस्वी ने कहा कि हमने नहीं सुना और लेटर नहीं मिला है। इसलिए आज उनके दरवाजे तक ढोल बजाकर लेटर देने आए हैं।”
अख्तरुल ईमान ने कहा कि आरजेडी ने AIMIM के चार विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला जोड़ा। लेकिन, हम इस दर्द को भी भूलकर बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के लिए हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हमारे सीने पर खंजर घोंपा गया फिर भी हम उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। वो नुकसान हमें हुआ है, लेकिन हम बिहार की जनता को नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं।
ओवैसी की पार्टी की ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अख्तरुल ईमान भी पूर्णिया जिले की अमौर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। हालांकि, जून 2022 में ईमान को छोड़ पार्टी के सभी 4 MLA तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए थे।