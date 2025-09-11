लालू-तेजस्वी कानों को खोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल…. तेजस्वी के घर ढोल बजाते पहुंचे ओवैसी के नेता…

ओवैसी की पार्टी के विधायक एवं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि महागठबंधन से मेरी पार्टी बहुत सीटों की मांग नहीं कर रही है। हम लोग सीमांचल के छह सीट मांग रहे हैं। हम लोगों को सीएम या कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। AIMIM प्रमुख अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो परिस्थितियां साल 2005 के चुनाव में बनी थीं, वही इस बार 2025 के चुनाव में बनती दिख रही है। 2005 में रामविलास पासवान (लोजपा) के बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। उन्होंने आरजेडी को प्रस्ताव दिया था कि किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बना दें हम समर्थन दे देंगे। लेकिन, आरजेडी ने तब ऐसा नहीं किया था। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वैसी ही स्थिति बनती जा रहा है।