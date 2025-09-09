Bihar Assembly Elections 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा के बीच कांग्रेस ने इन 50 सीटों पर ठोका दावा

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी अब अपने अन्तिम चरण में है। लेकिन, गठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यह स्थिति दोनों गठबंधन (महागठबंधन और एनडीए) की है। छोटे दलों बड़े डिमांड के कारण पूरी तरह से मामला फंस गया है। इस बीच एक खबर आ रही है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे दांव- पेंच के बीच कांग्रेस ने 66 सीटों पर अपना दावा ठोकते हुए 50 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर आज दिल्ली में मंथन होना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और तेजस्वी यादव आज दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।