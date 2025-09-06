बिहार विधानसभा चुनाव 2025: चिराग पासवान पर भड़ेके मांझी, कहा- सभी को पता है उनका चाल और चरित्र, देखिए वीडियो

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर तंज कसने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह करवाहट अब गठबंधन में भी दिखने लगा है। इसकी एक बानगी शनिवार को दिखी। सत्तारुढ़ एनडीए की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेकुलर) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी और लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी-रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आप सभी लोग चिराग के चाल और चरित्र को जानते ही हैं? जीतन राम मांझी के इस बयान से साफ है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।