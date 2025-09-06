बिहार विधानसभा चुनाव 2025: चिराग पासवान पर भड़ेके मांझी, कहा- सभी को पता है उनका चाल और चरित्र, देखिए वीडियो

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर तंज कसने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह करवाहट अब गठबंधन में भी दिखने लगा है। इसकी एक बानगी शनिवार को दिखी। सत्तारुढ़ एनडीए की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेकुलर) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी और लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी-रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आप सभी लोग चिराग के चाल और चरित्र को जानते ही हैं? जीतन राम मांझी के इस बयान से साफ है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
जीतन राम मांझी दिल्ली से आज ही पटना पहुंचे हैं। पटना हवाई अड्डा पर पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं है। हेड क्वार्टर से जो आदेश मिलेगा, वह हम सभी के लिए मान्य होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है के बाद यह सब बातें होंगी।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जुड़े एक सवाल पर मांझी ने कहा कि “उनकी बात मैं नहीं कर सकता हूं। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख ही रहे हैं। इसलिए मैं उनके बारे में नहीं कहता हूं। अभी एनडीए की जरूरत बिहार और भारत दोनों जगहों पर है। ऐसी स्थिति में एनडीए कमजोर नहीं हो, इसलिए गठबंधन के सभी अंगों को मदद करने की जरूरत है। एक माह के अंदर जीतन राम मांझी ने यह दूसरा अवसर है जब चिराग पासवान पर तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने इससे पहले गया में पीएम की सभा में भी इशारों इशारों में तंज कसा था।
जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा था कि हम पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनवा लड़ेगी। इससे जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने के लिए हमने ऐसा कहा था। कभी-कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती हैं। हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों के लिए तैयार रहिए। जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीटों पर लड़ना होगा। पिछले चुनाव में 62 जगहों पर हमने मीटिंग किया था इसमें सभी जगह शामिल थे। इस तरह से सबको कहा गया कि लड़ने के लिए तैयार रहिए।