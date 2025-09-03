बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बीजेपी के 30 विधायकों का कट सकता है टिकट, 3 सांसद लड़ सकते हैं इलेक्शन; दिल्ली में आज अमित शाह के साथ मंथन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एनडीए के घटक दलों- जेडीयू, एलजेपी और हम (सेक्युलर) के साथ सीट बंटवारे पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, आज की बैठक में अमित शाह 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति और कुछ मौजूदा विधायकों के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी को लेकर सर्वे पर भी समीक्षा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस दफा अपने 30 से ज्यादा वर्तमान विधायकों का नाम काटने पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी उन विधायकों को दोबारा टिकट नहीं देना चाह रही है जिनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी-इनकंबेंसी है और जिनका उम्र 70 के पार कर गया है। बिहार बीजेपी कमेटी से इसको लेकर एक लिस्ट भी पार्टी हाई कमान को सौंपा गया है। जिसमें कई सीनियर नेता भी शामिल हैं।