बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बीजेपी के 30 विधायकों का कट सकता है टिकट, 3 सांसद लड़ सकते हैं इलेक्शन; दिल्ली में आज अमित शाह के साथ मंथन

बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों में इसको लेकर मंथन शुरू हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बिहार बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की समीक्षा के साथ साथ बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी में इस दफा 30 से ज्यादा वर्तमान विधायकों के नाम कट सकते हैं। जबकि तीन पूर्व सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को लेकर दिल्ली की बैठक में आज चर्चा होगी। राहुल गांधी की बिहार में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा चली। इस यात्रा में वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी आज की अपनी इस बैठक में ‘वोट चोरी’ के आरोपों का जवाब देने की रणनीति को अन्तिम रूप देंगे।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एनडीए के घटक दलों- जेडीयू, एलजेपी और हम (सेक्युलर) के साथ सीट बंटवारे पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, आज की बैठक में अमित शाह 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति और कुछ मौजूदा विधायकों के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी को लेकर सर्वे पर भी समीक्षा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस दफा अपने 30 से ज्यादा वर्तमान विधायकों का नाम काटने पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी उन विधायकों को दोबारा टिकट नहीं देना चाह रही है जिनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी-इनकंबेंसी है और जिनका उम्र 70 के पार कर गया है। बिहार बीजेपी कमेटी से इसको लेकर एक लिस्ट भी पार्टी हाई कमान को सौंपा गया है। जिसमें कई सीनियर नेता भी शामिल हैं।
दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के खिलाफ अपशब्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस और आरजेडी की ‘नीच राजनीति’ करार दिया है। चार सितंबर को इसको लेकर बीजेपी ने बिहार बंद की घोषणा कर रखा है। बता दें कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी आलोचना की थी। पीएम मोदी ने भी कल इसपर भावुक हो गए थे। आज की इस बैठक में अब इस विवाद पर जवाबी रणनीति और कानूनी कदमों पर विचार होगा।