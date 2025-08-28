Voter Adhikar Yatra: कौन है नौशाद? जिनके मंच से पीएम मोदी को दी गई गाली?

बताते चलें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बुधवार को दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा प्रखंड में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां की गाली दी गई। इसका बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जिसकी पुष्टि जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार मोहम्मद नौशाद ने खुद की है। उनके समर्थन में अलग से मंच बना था, जिस पर बदतमीजी हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि अपशब्द का प्रयोग होने के बाद एक आदमी इसे गलत बताते हुए माइक छीनता है, और फिर नौशाद के समर्थन में नारे लगने लगता है। नौशाद ने अपने मंच से पीएम को अपशब्द कहने पर माफी मांगते हुए कहा कि यह सब उनकी गैरहाजिरी में हुआ क्योंकि वो राहुल के पीछे-पीछे मुजफ्फरपुर चले गए थे।