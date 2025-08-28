Voter Adhikar Yatra: कौन है नौशाद? जिनके मंच से पीएम मोदी को दी गई गाली?

Voter Adhikar Yatra बिहार के दरभंगा में जिस मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई वह मंच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की थी। मोहम्मद नौशाद के मंच से ही उनके किसी समर्थक ने पीएम मोदी को मां की गाली दी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे नौशाद इस समय AICC के मेंबर हैं। वे दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से बिहार में ही कैंप कर रहे हैं। पीएम मोदी को अपशब्द का वीडियो वायरल होने के बाद नौशाद ने एक वीडियो जारी किया है और इसके लिए माफी मांगी है।
नौशाद ने अपनी सफाई में कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए घटिया बात कहना गलत है। मंच पर जो कुछ हुआ वह सब कुछ हम लोगों के मंच से बाहर निकलने के बाद हुआ है। नौशद ने कहा कि वह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के पीछे मुजफ्फरपुर रवाना हो गए थे। नौशाद ने अपने माफीनामे में हालांकि इसके पीछे टिकट की रेस में लगे नेताओं की साजिश भी बताया है।
बताते चलें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बुधवार को दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा प्रखंड में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां की गाली दी गई। इसका बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जिसकी पुष्टि जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार मोहम्मद नौशाद ने खुद की है। उनके समर्थन में अलग से मंच बना था, जिस पर बदतमीजी हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि अपशब्द का प्रयोग होने के बाद एक आदमी इसे गलत बताते हुए माइक छीनता है, और फिर नौशाद के समर्थन में नारे लगने लगता है। नौशाद ने अपने मंच से पीएम को अपशब्द कहने पर माफी मांगते हुए कहा कि यह सब उनकी गैरहाजिरी में हुआ क्योंकि वो राहुल के पीछे-पीछे मुजफ्फरपुर चले गए थे।
