Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पॉकेटमारों की एंट्री, कई नेताओं के जेब कटे

Voter Adhikar Yatra वोटर अधिकार यात्रा में पॉकेटमारों की एंट्री के बाद नेताओं के पॉकेट साफ होने लगे हैं। बुधवार को यात्रा में शामिल करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के पॉकेटमारों ने पॉकेट साफ कर दिए। इसकी अब शिकायत भी थाने तक पहुंचने लगी है। बुधवार को यात्रा बिहार के दरभंगा जिले में थी। सिमरी में जब इंडिया गठबंधन के नेता 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे लगा रहे थे, उसी समय पॉकेटमार उनके पॉकेट साफ कर रहे थे। यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि पॉकेटमार शोभन चौक से लेकर अतरबेल चौराहे के बीच सक्रिय रहे। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पॉकेटमारी के आरोप में पकड़ लिया। मौके पर पहुंची सिमरी पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
इधर, सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार का कहना है कि अभी तक मेरे पास इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन, हमने अपने स्तर से इसकी जांच शुरू कर दिया है। यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि शोभन चौक पर बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी सड़क किनारे स्वागत के लिए खड़े थे। इसी दौरान भीड़ में शामिल किसी पॉकेटमार ने उनकी जेब से पर्स निकाल लिया। पर्स में नकद रुपये और एटीएम कार्ड सहित आवश्यक कागजात थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री की पॉकेटमारी की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक भोला यादव ने अपनी जेब को टटोला तो देखा कि पॉकेटमारों ने उनका भी पॉकेट साफ कर दिया है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भोला सहनी का मोबाइल झपटकर भाग रहे बदमाश यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने दबोचकर सिमरी थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। उससे पूछताछ की जा रही है।
शोभन चौक पर हायाघाट थाने के छतौना नरसरा निवासी विजय यादव के पर्स, सिमरी चौक पर जुलूस में शामिल बनौली पैक्स अध्यक्ष अमरेंद्र यादव की जेब से 11 हजार रुपये, शोभन निवासी मो. शहाबुद्दीन के पॉकेट से 5 हजार रुपये पॉकेटमारों ने गायब कर दिया। यात्रा में शामिल नेता ही नहीं, कई कार्यकर्ता भी अपनी जेब को टटोलकर हक्का-बक्का हैं।