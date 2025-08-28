Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पॉकेटमारों की एंट्री, कई नेताओं के जेब कटे

Voter Adhikar Yatra वोटर अधिकार यात्रा में पॉकेटमारों की एंट्री के बाद नेताओं के पॉकेट साफ होने लगे हैं। बुधवार को यात्रा में शामिल करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के पॉकेटमारों ने पॉकेट साफ कर दिए। इसकी अब शिकायत भी थाने तक पहुंचने लगी है। बुधवार को यात्रा बिहार के दरभंगा जिले में थी। सिमरी में जब इंडिया गठबंधन के नेता 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे लगा रहे थे, उसी समय पॉकेटमार उनके पॉकेट साफ कर रहे थे। यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि पॉकेटमार शोभन चौक से लेकर अतरबेल चौराहे के बीच सक्रिय रहे। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पॉकेटमारी के आरोप में पकड़ लिया। मौके पर पहुंची सिमरी पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।