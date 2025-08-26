Voter Adhikar Yatra: भैंस तो छोड़ो, उन्होंने आपके वोट चुरा लिए…प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, देखिए वीडियो

वोटर अधिकार यात्रा में के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर सीधे हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर भैंस चोरी का आरोप लगाया था और वो अब खुद वोट की चोरी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के सीनियर नेताओं के साथ एक खुली एसयूवी में सवार होकर जनता के बीच पहुंचीं। यात्रा के दौरान आज उनका कई स्थानों पर लोगों ने स्वागत किया। प्रियंका गांधी यात्रा में आए लोगों का हाथ हिला करअभिवादन स्वीकार करती रहीं। मधुबनी में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि कांग्रेस वाले भैंस चुरा लेंगे, लेकिन भैंस तो छोड़ो, उन्होंने आपके वोट ही चुरा लिए।’’