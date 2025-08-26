वोटर अधिकार यात्रा में भाई राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हुई शामिल, मां जानकी मंदिर में भी करेंगी पूजा

वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की सुपौल में एंट्री हुई है। प्रियंका गांधी सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में अपने भाई के साथ दर्शन करेंगी। राजनीतिक पंडित महागठबंधन के नेताओं के साथ राहुल-प्रियंका के दर्शन पूजन को बड़े सियासी दांव के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल, गांधी परिवार पर अयोध्या राम मंदिर ना जाने का आरोप है। इधर, भाई बहन (राहुल गाधी और प्रियंका गांधी) इन तमाम आरोप के बीच मां जानकी मन्दिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके कारण यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ सकता है। हालांकि, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने की बात हो या मंदिर के शिलान्यास की बात हो दोनों हमारे नेता राजीव गांधी ने किया था।