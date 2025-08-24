Rahul Gandhi’s voter adhikar yatra: पूर्णिया में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में मोटर साइकिल चलाते दिखे राहुल गांधी

राहुल गांधी की रविवार सुबह गौरा पंचायत से एक खुली जीप से सबसे पहले अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद वे बेलौरी पहुंचे। बेलौरी से राहुल गांधी बाइक पर सवार होकर खुश्कीबाग से लाइन बाजार, रामबाग और अन्य इलाकों से होते हुए अररिया की ओर रवाना हुए। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लाइन के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। कार्यकर्ताओं और आम लोगों में उन्हें देखने का खासा उत्साह था। कांग्रेस के झंडे लिए जगह-जगह लोग खड़े नजर आए। भीड़ को संभालने में पुलिस को बार-बार मशक्कत करनी पड़ रही है। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहे। छोटे बच्चे भी सड़क किनारे उनकी झलका पाने के लिए इंतजार करते दिखे। हालांकि, वे बिना रुके अररिया की ओर रवाना हो गए।