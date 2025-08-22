Bihar Assembly Elections 2025: बेगूसराय से पीएम मोदी साधेंगे 22 विधानसभा सीट, हर एक सीट का समझें सियासी समीकरण

Bihar Assembly Elections 2025 पीएम मोदी बिहार दौरे के दौरान गया के साथ बेगूसराय भी जायेंगे। विपक्षी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बीच पीएम मोदी का गया और बेगूसराय दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन हुआ है। पीएम मोदी के बिहार दौरा को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। गया के बाद पीएम का बेगूसराय का दौरा को लेकर राजनीतिक पंडित अपने अपने स्तर से व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पीएम मोदी का गया और मुंगेर एनडीए का सबसे कमजोर दुर्ग माना जाता है। पीएम मोदी आज अपने इस दौरे से कमजोर दुर्ग को धार देने का प्रयास करेंगे।