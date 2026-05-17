65 साल का दूल्हा, 62 साल की दुल्हन; बुजुर्ग जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी, एक साल साथ रहने के बाद लिया फैसला

दूसरी ओर 62 साल की दुल्हन आशा देवी का जीवन भी दुखों से भरा रहा है। उनके पति का लगभग दो साल पहले निधन हो गया था। उनकी एक बेटी है, जिसने अपनी शादी के बाद अपनी बुज़ुर्ग मां का देखभाल करना पूरी तरह से बंद कर दिया। आशा देवी के लिए अकेले जीवन बिताना मुश्किल होता जा रहा था। जब उन्होंने चपत मांझी की बीमारी और अकेलेपन को देखा, तो उन्होंने उनके घर के कामों में मदद करना शुरू कर दिया। आशा देवी के अनुसार वे दोनों एक-दूसरे का सहारा बन रहे थे। फिर भी, उनकी मुश्किलों को समझने के बजाय समाज ने उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने भगवान महादेव की शरण में जाकर शादी कर ली।