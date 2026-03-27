27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

घर में नहीं थी गैस, लकड़ी लाने गए नदी पार; डूबने से 3 बच्चों की मौत, भाई को बचाने में 2 बहनों ने गंवाई जान

सारण में 7 बच्चे घर में चूल्हा जलाने के लिए नदी पार करके लकड़ी लाने गए थे। लेकिन इस दौरान एक ही परिवार के तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद पूरा गांव सदमे में है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 27, 2026

bihar news, chapra news

हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोग

Bihar News:बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र स्थित मटियार गांव में शुक्रवार को हुए एक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चे सरयू (घाघरा) नदी में डूब गए, जब वे अपनी रसोई का चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी इकट्ठा करने निकले थे। मरने वालों में सगे भाई-बहन और उनकी मौसेरी बहन शामिल है।

इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चों की पहचान 10 वर्षीय गुंजन कुमार, 12 वर्षीय रागिनी कुमारी और 13 वर्षीय प्रियांशु कुमारी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और पीड़ित परिवार का घर मातम और दुख में डूबा हुआ है।

लकड़ी चुनने गए थे बच्चे

इस दुखद घटना के पीछे की कहानी बेहद मार्मिक है। मृतकों के परिजनों के अनुसार, उनके घर में कई दिनों से खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर नहीं था। जिसके कारण घर में खाना बनाने की समस्या खड़ी हो गई थी। इसी मजबूरी के चलते सुबह करीब 8 बजे गांव के 7 बच्चे कुल्हाड़ी लेकर नदी के उस पार दियारा इलाके में सूखी लकड़ियां बीनने गए थे।

पानी पीने गए मासूम का फिसला पैर

लकड़ी काटते समय, 10 वर्षीय गुंजन कुमार को प्यास लगी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए सरयू नदी के किनारे स्थित एक गहरे गड्ढे के पास गया। उसी पल, उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। अपने छोटे भाई को डूबते देख, उसकी 12 वर्षीय बड़ी बहन रागिनी कुमारी ने उसे बचाने की कोशिश में बिना कुछ सोचे-समझे नदी में छलांग लगा दी। हालांकि, पानी की तेज धार और गहराई के कारण वह भी डूबने लगी।

भाई-बहन को बचाने की जिद में मौसेरी बहन ने भी गंवाई जान

दोनों भाई-बहन को तड़पता देख उनकी मौसेरी बहन प्रियांशु कुमारी (बनियापुर के पैगंबरपुर निवासी कृष्णा महतो की 13 वर्षीय बेटी) भी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गई। दुख की बात है कि बचाने की यह कोशिश नाकाम रही और एक-एक करके तीनों बच्चे पानी की गहराई में समा गए। मौके पर मौजूद दो अन्य किशोरों ने भी हिम्मत दिखाई और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी नाकाम रहे और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकल पाए।

45 मिनट की मशक्कत के बाद मिले शव

बच्चों की चीख-पुकार और मदद के लिए लगाई गई गुहार सुनकर, पास के खेतों में काम कर रहे गांव वाले फौरन मौके पर पहुंचे। लगभग 45 मिनट की कड़ी मेहनत और गोताखोरी के बाद, तीनों बच्चों के शव घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर एक जगह से बरामद किए गए। शवों को देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर हाल बेहाल है।

प्रशासन से मुआवजे की मांग

घटना की खबर मिलते ही, मांझी पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार के लिए तत्काल सरकारी मुआवजे की मांग की है।

ये भी पढ़ें

औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर: चाचा ने एक-एक कर 3 भतीजे-भतीजी का काटा गला, फिर खुद को भी किया लहूलुहान
औरंगाबाद
bihar news, aurangabad news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

27 Mar 2026 05:04 pm

Published on:

27 Mar 2026 05:02 pm

Hindi News / Bihar / Patna / घर में नहीं थी गैस, लकड़ी लाने गए नदी पार; डूबने से 3 बच्चों की मौत, भाई को बचाने में 2 बहनों ने गंवाई जान

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

रोहिणी आचार्य ने BJP को बताया 'बड़ी बदचलन पार्टी', कहा- महिलाओं को भोग की वस्तु मानने वाली जमात है भाजपा

रोहिणी आचार्य
पटना

गुस्साए चाचा ने की सारी हदें पार, 3 भतीजे-भतीजी को कटर से काटकर उतारा मौत के घाट

राष्ट्रीय

तेजस्वी यादव के खिलाफ मांझी के सलाहकार ने दर्ज कराई FIR, बोले- शराब के नशे में रहते हैं, वायरल किया मेरा वीडियो

bihar politics, bihar news, दानिश रिजवान
पटना

'अनंत सिंह के इशारे पर पुलिस दे रही धमकी', गैंगस्टर सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल

bihar news, बाहुबली अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू
पटना

फर्जी प्रोफाइल बनाकर बिछाता था जाल, सेक्स्टॉर्शन के जरिए लाखों रुपये की करता था वसूली; आरोपी गिरफ्तार

YouTube
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.