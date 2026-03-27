घर में नहीं थी गैस, लकड़ी लाने गए नदी पार; डूबने से 3 बच्चों की मौत, भाई को बचाने में 2 बहनों ने गंवाई जान

दोनों भाई-बहन को तड़पता देख उनकी मौसेरी बहन प्रियांशु कुमारी (बनियापुर के पैगंबरपुर निवासी कृष्णा महतो की 13 वर्षीय बेटी) भी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गई। दुख की बात है कि बचाने की यह कोशिश नाकाम रही और एक-एक करके तीनों बच्चे पानी की गहराई में समा गए। मौके पर मौजूद दो अन्य किशोरों ने भी हिम्मत दिखाई और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी नाकाम रहे और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकल पाए।