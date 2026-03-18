18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘मैं रेस में नहीं…’ चिराग पासवान ने समर्थकों को दिया झटका, बताया किस पार्टी से होगा बिहार का अगला CM

क्या चिराग पासवान बिहार की कमान संभालेंगे? पार्टी कार्यकर्ताओं की जबरदस्त मांग के बीच, चिराग ने खुद स्थिति साफ कर दी है। जानिए कि बिहार अगले मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की नई पारी को लेकर चिराग ने क्या कहा...

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 18, 2026

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। (फोटो- IANS)

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने के बाद, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। जहां चिराग पासवान के समर्थक उन्हें बिहार की कमान सौंपने की मांग कर रहे थे, वहीं अब खुद लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। चिराग ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खुद को मुख्यमंत्री बनाने की उठती मांग पर साफ कहा कि वह फिलहाल बिहार के सीएम पद की दौड़ में नहीं हैं और उनकी प्राथमिकता उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र में सौंपी हैं।

मैं इस दौड़ में नहीं - चिराग पासवान

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करते हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह से मुख्यमंत्री के पद की दौड़ में नहीं हूं। प्रधानमंत्री ने मुझे केंद्र में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और उस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है।' यह बयान उन अटकलों पर विराम लगाने वाला माना जा रहा है, जिनमें उन्हें बिहार के अगले सीएम के रूप में देखा जा रहा था।

BJP के मुख्यमंत्री का समर्थन

चिराग पासवान ने बिहार के भविष्य के नेतृत्व को लेकर एक बड़ी राजनीतिक दिशा का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि, उनकी निजी राय में, बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी (BJP) से होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि इस मामले पर अंतिम फैसला जल्द ही एनडीए की बैठक में ले लिया जाएगा और जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी।

नीतीश कुमार को नई पारी के लिए शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने और बिहार की सक्रिय राजनीति से दिल्ली की ओर रुख करने पर चिराग ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। चिराग ने कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, अपनी और अपनी पार्टी की ओर से, मैं उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।'

विपक्ष बिखरा हुआ, NDA एकजुट

NDA के भीतर दरार के बारे में विपक्ष के दावों पर पलटवार करते हुए, चिराग ने कहा कि असली बिखराव तो विपक्ष के खेमे में ही है। राज्य सभा चुनाव का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि RJD और कांग्रेस के विधायक खुद ही अनुपस्थित थे, जबकि NDA ने पूरी एकजुटता के साथ मतदान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में NDA सरकार नए जोश के साथ काम करेगी।

अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन है?

चिराग पासवान के दौड़ से हटने और BJP की पसंद का समर्थन करने के बाद, अब सभी की निगाहें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर टिकी हैं। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें ज़ोरों पर हैं कि BJP आलाकमान जल्द ही उनके नाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा कर सकता है।

ये भी पढ़ें

‘मुझसे नहीं तो किसी से नहीं…’ प्रेमी ने की शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या, किसी और से बात करते देख मारी गोली
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

18 Mar 2026 02:52 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘मैं रेस में नहीं…’ चिराग पासवान ने समर्थकों को दिया झटका, बताया किस पार्टी से होगा बिहार का अगला CM

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार के शहरों में 1 अप्रैल से सस्ती बिजली; खत्म हुआ दूसरा स्लैब, जानें हर महीने कितनी होगी बचत?

bihar electricity
पटना

Bihar Politics: राज्य सभा नतीजों के बाद तेजस्वी पर तंज: बीजेपी ने कहा ‘रणछोड़’, अपने भी उठा रहे सवाल

तेजस्वी यादव: bihar politics
पटना

नीतीश कुमार का आदेश क्यों नहीं मान रहे अफसर? पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, बोले- CM का हो रहा अपमान

बिहार में BPSC TRE 4 के लिए पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी
पटना

पत्नी के नाम पेट्रोल पंप, भाई की गैस एजेंसी और नेपाल में आलीशान बंगला! बिहार के इंजीनियर की काली कमाई का खुला राज

पटना

बिहार: मुजफ्फरपुर में आधी रात को पुलिस पर हमला, हवाई फायरिंग में एक की मौत, कई जख्मी

bihar police encounter, bihar news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.