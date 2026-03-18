‘मैं रेस में नहीं…’ चिराग पासवान ने समर्थकों को दिया झटका, बताया किस पार्टी से होगा बिहार का अगला CM

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने के बाद, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। जहां चिराग पासवान के समर्थक उन्हें बिहार की कमान सौंपने की मांग कर रहे थे, वहीं अब खुद लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। चिराग ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खुद को मुख्यमंत्री बनाने की उठती मांग पर साफ कहा कि वह फिलहाल बिहार के सीएम पद की दौड़ में नहीं हैं और उनकी प्राथमिकता उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र में सौंपी हैं।