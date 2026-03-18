‘मैं रेस में नहीं…’ चिराग पासवान ने समर्थकों को दिया झटका, बताया किस पार्टी से होगा बिहार का अगला CM

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। (फोटो- IANS)
बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने के बाद, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। जहां चिराग पासवान के समर्थक उन्हें बिहार की कमान सौंपने की मांग कर रहे थे, वहीं अब खुद लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। चिराग ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खुद को मुख्यमंत्री बनाने की उठती मांग पर साफ कहा कि वह फिलहाल बिहार के सीएम पद की दौड़ में नहीं हैं और उनकी प्राथमिकता उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र में सौंपी हैं।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करते हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह से मुख्यमंत्री के पद की दौड़ में नहीं हूं। प्रधानमंत्री ने मुझे केंद्र में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और उस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है।' यह बयान उन अटकलों पर विराम लगाने वाला माना जा रहा है, जिनमें उन्हें बिहार के अगले सीएम के रूप में देखा जा रहा था।
चिराग पासवान ने बिहार के भविष्य के नेतृत्व को लेकर एक बड़ी राजनीतिक दिशा का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि, उनकी निजी राय में, बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी (BJP) से होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि इस मामले पर अंतिम फैसला जल्द ही एनडीए की बैठक में ले लिया जाएगा और जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने और बिहार की सक्रिय राजनीति से दिल्ली की ओर रुख करने पर चिराग ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। चिराग ने कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, अपनी और अपनी पार्टी की ओर से, मैं उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।'
NDA के भीतर दरार के बारे में विपक्ष के दावों पर पलटवार करते हुए, चिराग ने कहा कि असली बिखराव तो विपक्ष के खेमे में ही है। राज्य सभा चुनाव का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि RJD और कांग्रेस के विधायक खुद ही अनुपस्थित थे, जबकि NDA ने पूरी एकजुटता के साथ मतदान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में NDA सरकार नए जोश के साथ काम करेगी।
चिराग पासवान के दौड़ से हटने और BJP की पसंद का समर्थन करने के बाद, अब सभी की निगाहें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर टिकी हैं। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें ज़ोरों पर हैं कि BJP आलाकमान जल्द ही उनके नाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा कर सकता है।
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