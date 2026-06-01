Video: ‘गद्दारों पर भारी हूं’… रोहिणी के पोस्टर से बिहार में फिर शुरू हुई नई चर्चा, RJD में बढ़ी बेचैनी

आरजेडी प्रमुख और अपने पिता लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर पहुंचने पर रोहिणी आचार्या खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत करने गई थीं। इस दौरान उन्होंने एक रील साझा करते हुए पिता-पुत्री के स्नेह को दर्शाया और लिखा, "आज हमारे घर हमारे भगवान आए हैं।" फिलहाल लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में ही हैं। इसी बीच पटना स्थित आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है, जिसने पार्टी की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है।