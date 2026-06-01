‘प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा है बिहार के CM का बंगला’, राबड़ी आवास विवाद के बीच RJD का तंज

Bihar Politics: बिहार की सियासत में इन दिनों सरकारी बंगलों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पूरी तरह से आक्रामक मोड में आ गई है। इसी कड़ी में राजद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास को लेकर हमला बोला है। राजद ने मुख्यमंत्री के आवास की तुलना आलीशान महल से की है और दावा किया है कि देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्य के मुख्यमंत्री का बंगला अब देश के प्रधानमंत्री के आवास से भी बड़ा और भव्य हो चुका है।