बिहार की IITian फैक्ट्री: बुनकरों के इस गांव में हर घर में है इंजीनियर, इस साल भी बच्चों ने JEE में गाड़े झंडे

करीब 20,000 की आबादी वाले पटवा टोली को 'बिहार का मैनचेस्टर' भी कहा जाता है, जहां लगभग 8,000 पावरलूम और कुछ हैंडलूम हैं। पारंपरिक रूप से यहां का मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनाई ही रहा है, लेकिन जब इस काम में मंदी आई और आर्थिक तंगी बढ़ी, तो यहां के लोगों ने अपनी तकदीर बदलने के लिए शिक्षा को जरिया बनाया। साल 1998 से लेकर अब तक इस छोटे से बुनकर समाज ने अकेले IITs में 300 से अधिक छात्र भेजे हैं। इसके अलावा हजारों छात्र NITs और देश के अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। आज हालत यह है कि पटवा टोली के लगभग हर एक घर में एक इंजीनियर मिल जाएगा।