268 वोट से हार और 10 हजार वोट का खेल, बोधगया विधानसभा चुनाव में NDA की हार पर फिर क्यों छिड़ी बहस?

नंदलाल मांझी के बागी होने के बाद हम (सेक्युलर) ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि, चुनाव के करीब छह माह बाद जीतन राम मांझी ने उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल करा लिया। कहा जा रहा है कि एनडीए के सीट बंटवारे में जीतन राम मांझी बोधगया सीट चाहते थे, लेकिन यह सीट लोजपा (रामविलास) के खाते में चली गई, जिससे वे नाराज बताए जा रहे थे। चर्चा यह भी है कि मांझी इस सीट से अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। सूत्रों के अनुसार, इसी वजह से हम पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर नंदलाल मांझी चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि, नंदलाल मांझी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे किसी के कहने पर चुनाव नहीं लड़े थे। उनका कहना है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव “जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी” के मुद्दे को लेकर लड़ा था।