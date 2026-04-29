गयाजी में ‘संविधान सुरक्षा’ पर संग्राम! पूर्व MLA को उठाकर 55 KM दूर ले गई पुलिस, RJD बोली- CM बंद करें तानाशाही

दूसरी ओर, जिला प्रशासन ने रैली की अनुमति न देने के पीछे सुरक्षा कारणों और संसाधनों की कमी का हवाला दिया है। एसडीएम अनिल कुमार रमण के मुताबिक 1 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गया दौरा प्रस्तावित है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। साथ ही, कई पुलिसकर्मी दूसरे राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर हैं, जिससे नए बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा प्रदान करना फिलहाल संभव नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केवल पहले से निर्धारित बुद्ध जयंती कार्यक्रमों को ही मंजूरी दी गई है।