एक इंच जमीन के लिए शिक्षक ने भाई के पूरे परिवार को जिंदा जलाया, ढाई साल के मासूम को भी नहीं छोड़ा

अस्पताल में भर्ती नीलू कुमारी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था। उसने आरोप लगाया कि उसके जेठ और जेठानी उसके कमरे में आए, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। उसने दावा किया कि वे एक इंच जमीन के टुकड़े के लिए उसे मारना चाहते थे। नीलू ने यह भी दावा किया कि परिवार को पहले भी धमकियां मिली थीं और मामला कई बार गांव की पंचायत में भी गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया।