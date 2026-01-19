एक इंच जमीन के लिए शिक्षक ने भाई के पूरे परिवार को जिंदा जलाया, ढाई साल के मासूम को भी नहीं छोड़ा

भाई के पूरे परिवार को शिक्षक नें जलाया जिंदा
Bihar News:बिहार के गया जिले में एक दुखद घटना ने पूरे इलाके को चौंका दिया है। बोधगया थाना क्षेत्र के अमवां गांव में सिर्फ एक इंच जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि छोटे भाई के परिवार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिससे पति, पत्नी और उनके ढाई साल के बेटे समेत तीन लोग बुरी तरह जल गए। तीनों को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
बताया जा रहा है कि यह घटना आधी रात के बाद हुई। घायलों की पहचान 35 साल के राणाफुलेश्वर, उनकी पत्नी 28 साल की नीलू कुमारी और उनके ढाई साल के बेटे विष्णु कुमार के रूप में हुई है। देर रात कमरे से चीखें सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और तीनों जले हुए लोगों को घर से बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, तीनों 40 से 70 प्रतिशत तक जल गए हैं और बच्चे की हालत सबसे ज़्यादा गंभीर है।
अस्पताल में भर्ती नीलू कुमारी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था। उसने आरोप लगाया कि उसके जेठ और जेठानी उसके कमरे में आए, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। उसने दावा किया कि वे एक इंच जमीन के टुकड़े के लिए उसे मारना चाहते थे। नीलू ने यह भी दावा किया कि परिवार को पहले भी धमकियां मिली थीं और मामला कई बार गांव की पंचायत में भी गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया।
घायल महिला के पिता रामसेवक शाह ने पुलिस को बताया कि उनके दोनों बेटे सरकारी टीचर हैं और घर और जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बड़े बेटे मुकेश कुमार, उसकी पत्नी कुसुम देवी और उसके साले पंकज कुमार ने मिलकर हमला करने की साजिश रची। बुज़ुर्ग पिता ने बोधगया पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
जानकारी मिलने पर बोधगया स्टेशन हाउस ऑफिसर मनोज कुमार सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मगध मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पीड़ितों के बयान दर्ज किए। SHO ने कहा, “मामला गंभीर है। पीड़ित के बयान के आधार पर हत्या की कोशिश, गंभीर चोट पहुंचाने और साजिश से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
गया
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग