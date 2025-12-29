Viral Video : बिना पुलिस, बिना हॉर्न… गया में ट्रैफिक जाम में दिखा गजब नजारा, वीडियो देख लोग बोले- क्या यह वाकई बिहार है?

20 सेकंड के इस वायरल वीडियो में गया शहर की एक संकरी सड़क पर एक लेन में गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। हालात ऐसे थे कि थोड़ी सी भी जल्दबाजी पूरे जाम को अफरा-तफरी में बदल सकती थी। लेकिन यहां का नजारा बिल्कुल अलग है। न हॉर्न बज रहा है, न कोई गाली-गलौज हो रही है, न कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। कारें, बाइक और दूसरी गाड़ियां एक ही लाइन में धीरे-धीरे चलती दिख रही हैं। हर ड्राइवर दूसरों को रास्ता दे रहा है, जैसे सबने मिलकर नियम तय कर लिए हों, कोई भी दूसरी लेन में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है।