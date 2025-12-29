29 दिसंबर 2025,

सोमवार

गया

Viral Video : बिना पुलिस, बिना हॉर्न… गया में ट्रैफिक जाम में दिखा गजब नजारा, वीडियो देख लोग बोले- क्या यह वाकई बिहार है?

Viral video: बिहार के गया से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने सबका ध्यान खींचा है। एक संकरी सड़क पर ट्रैफिक जाम होने के बावजूद, न तो कोई हॉर्न बजा रहा था, न कोई शोर-शराबा था और न ही पुलिस मौजूद थी। लोग धैर्य से लाइन में इंतज़ार करते और आपसी समझदारी से आगे बढ़ते दिखे, यह नजारा देखकर कई लोग हैरान हैं।

गया

Anand Shekhar

Dec 29, 2025

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब

Viral Video: बिहार के गया का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो किसी VIP मूवमेंट, सख्त ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, या भारी जुर्माने की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रैफिक जाम के बीच असाधारण धैर्य, संयम और नागरिक जिम्मेदारी दिखाई दे रही है। वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या यह सच में बिहार है?

संकरी सड़क, लंबा ट्रैफिक जाम… फिर भी शांति का माहौल

20 सेकंड के इस वायरल वीडियो में गया शहर की एक संकरी सड़क पर एक लेन में गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। हालात ऐसे थे कि थोड़ी सी भी जल्दबाजी पूरे जाम को अफरा-तफरी में बदल सकती थी। लेकिन यहां का नजारा बिल्कुल अलग है। न हॉर्न बज रहा है, न कोई गाली-गलौज हो रही है, न कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। कारें, बाइक और दूसरी गाड़ियां एक ही लाइन में धीरे-धीरे चलती दिख रही हैं। हर ड्राइवर दूसरों को रास्ता दे रहा है, जैसे सबने मिलकर नियम तय कर लिए हों, कोई भी दूसरी लेन में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है।

इस पूरे नजारे की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं दिख रहा है। कोई कांस्टेबल सीटी नहीं बजा रहा है, और न ही जुर्माने का कोई डर है। इसके बावजूद, ट्रैफिक पूरी तरह से अनुशासित है।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

यह वीडियो इंस्टाग्राम, X और फेसबुक पर हजारों बार शेयर किया गया है। जहां बड़ी संख्या में लोग गया के नागरिकों की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। कई यूजर्स ने इस वीडियो को पितृ पक्ष मेले के दौरान का बताया है, जब शहर में बहुत भीड़ होती है और लोग ज्यादा संयम बरतते हैं। कुछ ने तो इसे AI से बना वीडियो भी कहा।

एक यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा, "जो लोग बिहार से जलते हैं, वे इसे AI वीडियो कहेंगे।" एक और यूजर ने लिखा, "अगर जुर्माने या पुलिस की मौजूदगी के डर के बिना हमेशा ऐसा ही होता है, तो गया के लोग सच में बधाई के हकदार हैं।"

कुछ ने यह भी कहा कि शायद इस इलाके में ज्यादा चालान कटता हो, इसलिए लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। हालांकि, ज्यादातर यूजर्स इस बात से सहमत दिखे कि वजह जो भी हो, यह नजारा सच में कमाल का था।

Bihar news

वायरल वीडियो

29 Dec 2025 09:06 am

29 Dec 2025 09:05 am

