विकास का सवाल पूछने पर भड़के तेजस्वी यादव के सांसद, जनता को दी मां-बहन की गालियां; वीडियो देख खौल उठेगा खून

RJD MP Viral Video: राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चुनाव में हार से गुस्से में आकर सांसद ने सरेआम आम जनता और वोटर्स को गालियां दीं।

2 min read
Google source verification

गया

image

Anand Shekhar

Jan 12, 2026

RJD MP Viral Video

सांसद सुरेंद्र यादव (फोटो- वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)

RJD MP Viral Video: जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में, वह कथित तौर पर ग्रामीणों से बात करते समय गाली-गलौज और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई।

विकास पर जनता ने पूछा सवाल

वायरल वीडियो अतरी विधानसभा क्षेत्र के खिजरसराय ब्लॉक के सरैया इलाके का बताया जा रहा है। जहां सांसद रविवार को एक क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने गए थे। इस टूर्नामेंट से लौटते समय, स्थानीय लोगों ने उनसे इलाके में विकास और सुविधाओं के बारे में सवाल किए। इस बातचीत के दौरान, सांसद सुरेंद्र यादव कथित तौर पर अपना आपा खो बैठे और जनता को गालियां देते हुए देखे गए।

क्या है वीडियो में ?

वीडियो में सांसद को कहते हुए भी सुना जा सकता है कि, "RJD को इस इलाके से सिर्फ 15,000 यादव वोट मिले… तो हम क्या कर सकते हैं? हमें कौन वोट देता है? प्रमुख भी हमें वोट नहीं देता।" इसके बाद, उन्हें कुछ लोगों के बारे में नाम लेकर अपमानजनक बातें कहते हुए देखा गया। वीडियो के आखिर में, उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अगली बार देखेंगे…" जिस पर पास खड़े कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया।

हार का दर्द या गुस्सा?

ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में RJD को अतरी विधानसभा क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा। यह इलाका जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है, जहाँ से सुरेंद्र यादव लोकसभा के लिए चुने गए थे। पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा सीट का असर विधानसभा चुनावों में उन्हें फायदा पहुंचाएगा, लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे आए।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। दीपू चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा, "इस तरह की भाषा ने तेजस्वी के भविष्य को डुबो दिया है।" अविनाश कुमार ने लिखा, "वाह, माननीय MP किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह सच में पार्टी और अपनी छवि को बेहतर बना रहे हैं।" संजय कुमार ने लिखा, "इसी घमंड की वजह से RJD की नाव 25 सीटों पर डूब गई।"

सचिन कश्यप ने लिखा, "यह बात कि राजनीति अब जाति-आधारित हो गई है, खुद नेता ही साबित कर रहे हैं। इन नेताओं को पता होना चाहिए कि जनता भी जाग गई है और विकास चाहती है, और अतरी के लोगों ने एक साफ छवि वाले युवा को चुनकर यह साबित कर दिया है। जाति-आधारित भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

Bihar news

वायरल वीडियो

Published on:

12 Jan 2026 10:20 am

Hindi News / Bihar / Gaya / विकास का सवाल पूछने पर भड़के तेजस्वी यादव के सांसद, जनता को दी मां-बहन की गालियां; वीडियो देख खौल उठेगा खून

