सहरसा पुलिस का फेसबुक पेज हैक! किया गया आपत्तिजनक पोस्ट, मॉनिटरिंग के दौरान खुला राज

Bihar Cyber Crime: सहरसा में साइबर अपराधियों ने पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज को हैक कर आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। मॉनिटरिंग के दौरान मामला सामने आने पर पुलिस ने पेज रिकवर किया और साइबर थाना में FIR दर्ज की। IT Act और BNS की कई धाराओं के तहत जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 12, 2026

bihar cyber crime

सहरसा पुलिस का पेज हैक (AI Generated Image)

Bihar Cyber Crime:बिहार में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बार इसका शिकार कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि खुद पुलिस हुई है। रविवार को सहरसा पुलिस का ऑफिशियल फेसबुक पेज हैक कर लिया गया, जहां साइबर अपराधियों ने आपत्तिजनक और गैर-कानूनी कंटेंट पोस्ट किया। पुलिस को इस घटना का पता तब चला जब मॉनिटरिंग टीम ने यह गतिविधि देखी। पेज को तुरंत रिकवर कर लिया गया और साइबर पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई।

मॉनिटरिंग के दौरान खुला राज

बताया जा रहा है कि यह घटना 11 जनवरी, 2026 को हुई। सहरसा पुलिस के अनुसार, लगभग 4:52 PM पर, रूटीन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फेसबुक पेज पर गैर-कानूनी तरीके से एक्सेस कर लिया था और अवैध और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया था। इससे अधिकारियों में तुरंत हड़कंप मच गया और मामला सीनियर लेवल तक पहुंचा।

पुलिस ने जांच की पुष्टि की

घटना के तुरंत बाद, सहरसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर घटना की पुष्टि की गई। बयान में कहा गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा ऑफिशियल पेज पर गैर-कानूनी तरीके से एक्सेस किया गया और एक अवैध पोस्ट किया गया। यह सहरसा पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन है और पुलिस की छवि खराब करने और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश है।

पोस्ट तुरंत हटाया गया, FIR दर्ज

जैसे ही घटना सामने आई, पुलिस की IT टीम ने कार्रवाई की। संबंधित पोस्ट हटा दिया गया और पेज का एक्सेस फिर से सुरक्षित कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, पेज पूरी तरह से रिकवर हो गया है और काम फिर से शुरू हो गया है। सहरसा पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है और साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है। मामला साइबर पुलिस स्टेशन केस नंबर 06/26 के रूप में दर्ज किया गया है।

FIR IT एक्ट और BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत दर्ज की गई है। जिसमें BNS की धारा 221, 296, 324(2), और 336(4) लगाई गई हैं। IT एक्ट की धारा 43, 66, 66(C), 66E, और 67 भी लगाई गई हैं। पुलिस के अनुसार, इन धाराओं के तहत कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि घटना से साफ पता चलता है कि सरकारी सिस्टम में बिना इजाजत एक्सेस किया गया, संस्थान की इमेज खराब करने का इरादा था और पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया गया।

हैक किसने किया? साइबर टीम कर रही जांच

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेज को अनाधिकृत रूप से एक्सेस किसने किया? प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार दो संभावनाएं हैं, या तो यह सीधा हैक किया गया है या पहले से अधिकृत एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया गया। साइबर टीम ने IP लॉग, डिवाइस ID और लॉगिन रूट को ट्रैक करना शुरू कर दिया है।

पुलिस की अपील- अफवाहों से बचें

पुलिस ने एक बयान जारी कर लोगों से किसी भी गुमराह करने वाली या बिना वेरिफाई की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने को भी कहा है। उन्होंने लोगों से इमरजेंसी की स्थिति में 112 पर संपर्क करने की भी अपील की है।

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Updated on:

12 Jan 2026 08:52 am

Published on:

12 Jan 2026 08:51 am

सहरसा पुलिस का फेसबुक पेज हैक! किया गया आपत्तिजनक पोस्ट, मॉनिटरिंग के दौरान खुला राज

