क्या रीना पासवान जाएंगी राज्यसभा? चिराग पासवान ने खत्म किया सस्पेंस, कहा- पीएम मोदी ने खुद दिया था ऑफर, पर…

एक इंटरव्यू के दौरान, जब चिराग पासवान से सीधे पूछा गया कि क्या उनकी मां राज्यसभा जा रही हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "नहीं, मेरी मां सक्रिय राजनीति से दूर रहती हैं और राज्यसभा नहीं जाएंगी।" चिराग ने यह भी बताया कि उनके पिता राम विलास पासवान की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रीना पासवान को राज्यसभा सीट ऑफर की थी। हालांकि, चिराग के अनुसार, रीना पासवान ने विनम्रता से यह ऑफर ठुकरा दिया था। चिराग ने कहा कि उनकी मां कभी भी राजनीतिक पदों और सार्वजनिक भूमिकाओं में सहज नहीं रही हैं और यही वजह थी कि उन्होंने बीजेपी और NDA के उस सम्मानजनक ऑफर को स्वीकार नहीं किया।