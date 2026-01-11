जब बोलने को कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? तेजस्वी के 100 दिन वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार

तेजस्वी पर सवाल उठाते हुए चिराग ने आगे कहा, "फिलहाल, उनके विधायक, नेता और कार्यकर्ता खुद निराश हैं क्योंकि विपक्ष का नेता विधानसभा में दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो विपक्ष के नेता हैं, सिर्फ एक आम विधायक नहीं हैं। एक पद पर होने के बावजूद फिर भी जब असेंबली सेशन चल रहा होता है, तो वे वहां मौजूद नहीं होते। नतीजे आए इतना समय हो गया है और अभी तक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं की है, न ही कारण बताए हैं और न ही कोई चर्चा की है।" चिराग ने कहा कि अगर RJD अगर आत्ममंथन नहीं करती है, तो ये लोग, जो मुश्किल से डबल डिजिट तक पहुंच पाए हैं, जल्द ही ऐसी स्थिति में होंगे कि विपक्ष के पास शायद विपक्ष के नेता का पद हासिल करने के लिए भी पर्याप्त सदस्य नहीं होंगे।