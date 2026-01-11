तैयार रहें DM-SP… बिहार में घूम-घूमकर कामकाज का जायजा लेंगे CM नीतीश, फाइनल हो गई समृद्धि यात्रा की डेट

CM Nitish Samriddhi Yatra: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्यव्यापी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी है। जानकारी के मुताबिक, 16 जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री ‘समृद्धि यात्रा’ की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत वे पूरे बिहार का दौरा कर विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी सीएम की यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस यात्रा को लेकर जिलों के डीएम-एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है।