पटना

तैयार रहें DM-SP… बिहार में घूम-घूमकर कामकाज का जायजा लेंगे CM नीतीश, फाइनल हो गई समृद्धि यात्रा की डेट

CM Nitish Samriddhi Yatra: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से राज्यव्यापी ‘समृद्धि यात्रा’ पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वे जिलों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा, जनता से संवाद और कई योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 11, 2026

CM नीतीश कुमार (ANI)

CM Nitish Samriddhi Yatra: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्यव्यापी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी है। जानकारी के मुताबिक, 16 जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री ‘समृद्धि यात्रा’ की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत वे पूरे बिहार का दौरा कर विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी सीएम की यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस यात्रा को लेकर जिलों के डीएम-एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है।

राज्य की समृद्धि के लिए यात्रा

JDU के मुख्य प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने इस यात्रा को नीतीश सरकार की प्रशासनिक प्रतिबद्धता का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार की कड़ाके की ठंड में जब लोग अपने घरों में बंद हैं, तब मुख्यमंत्री लोगों के बीच होंगे।

नीरज कुमार ने कहा कि यह यात्रा न तो व्यक्तिगत लाभ, पारिवारिक राजनीतिक दांव-पेच, या सिर्फ दिखावे के लिए है, बल्कि सरकार के सात निश्चय, प्रगति यात्रा और बिहार को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए है। उनके अनुसार, यह यात्रा सात निश्चय पार्ट-3 की नींव रखेगी, जो 2025 से 2030 के बीच बिहार को एक विकसित राज्य के स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मौके पर समीक्षा और नए शिलान्यास समारोह

मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा सिर्फ निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है। नीतीश कुमार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, सिंचाई, पीने के पानी, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की मौके पर समीक्षा करेंगे। जहां भी जरूरत होगी, तुरंत निर्देश दिए जाएंगे और कई जगहों पर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। कई जिलों में, मुख्यमंत्री स्थानीय प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षकों, डॉक्टरों और आम नागरिकों से भी बातचीत करेंगे।

मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया

समृद्धि यात्रा के संबंध में, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों और जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। उन्हें यात्रा के दौरान निरीक्षण के लिए चुनी गई योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से पेश करने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था, रूट प्लान, पंडाल, सार्वजनिक बातचीत के स्थानों और उद्घाटन कार्यक्रमों के लिए जरूरी तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यात्रा

नीतीश कुमार की यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अपनी पिछली प्रगति यात्रा के दौरान, उन्होंने सार्वजनिक रूप से 2025-2030 की अवधि के लिए बिहार के विकास के लिए अपना विजन पेश किया था। समृद्धि यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में एक नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया गया है और विपक्ष सरकार की घोषणाओं पर कड़ी नजर रख रहा है।

मुख्यमंत्री खुद कई जगहों का दौरा करेंगे ताकि प्रमुख वादों की प्रगति की समीक्षा कर सकें, खासकर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को 2 लाख रुपये देने के वादे की। इसे सरकार की ओर से विपक्ष के संभावित हमलों को पहले से ही बेअसर करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

समस्याओं का तुरंत होगा समाधान

स्थानीय समस्याओं का तुरंत समाधान करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस दौरे में न केवल बड़ी परियोजनाओं पर बल्कि स्थानीय स्तर के मुद्दों जैसे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी, पानी की आपूर्ति योजनाओं में कमियां, पंचायत स्तर पर भुगतान में देरी आदि पर भी ध्यान दिया जाएगा।

Bihar news

नीतीश कुमार

