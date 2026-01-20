20 जनवरी 2026,

मंगलवार

गया

इश्क में डूबीं स्कूल की 4 सहेलियां! घर छोड़ पहुंचीं दिल्ली, दो ने बनाया लड़कों वाला भेष, फिर…

Bihar News: बिहार के गया में चार नाबालिग स्कूली लड़कियां अचानक अपने घरों से गायब हो गईं। बाद में पता चला कि वे एक साथ रहने के इरादे से दिल्ली भाग गई थीं। पुलिस ने फ्लाइट से एक टीम भेजी और दिल्ली में चारों लड़कियों को ढूंढ निकाला।

2 min read
Google source verification

गया

image

Anand Shekhar

Jan 20, 2026

bihar news

सांकेतिक तस्वीर (AI Generated)

Bihar News: बिहार के गया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही स्कूल की चार नाबालिग स्कूली लड़कियां अचानक अपने घरों से निकलकर दिल्ली भाग गईं। इस घटना से पुलिस और उनके परिवारों में हड़कंप मच गया। सभी लड़कियां शहर के अनुग्रह कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थीं और पक्की दोस्त थीं। जांच में पता चला कि यह दोस्ती धीरे-धीरे एक भावनात्मक लगाव और रोमांटिक रिश्ते में बदल गई, जिसके बाद लड़कियों ने एक साथ रहने का फैसला किया और 16 जनवरी को घर छोड़ दिया।

घर से लापता, परिवारों ने शिकायत दर्ज कराई

चारों लड़कियों के अचानक गायब होने पर उनके परिवारों ने डेल्हा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से मदद मांगी। चूंकि मामला नाबालिग छात्राओं और संभावित अपहरण का था, इसलिए एसएसपी सुशील कुमार ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया। शुरुआती जांच में पुलिस को एक सुराग मिला कि लड़कियों को बक्सर में देखा गया था। SIT बक्सर पहुंची, लेकिन पता चला कि चारों लड़कियां कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के लिए निकल चुकी थीं।

पुलिस टीम को फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने बिना समय गंवाए एक टीम को फ्लाइट से दिल्ली भेजा। दिल्ली पहुंचने के बाद भी पुलिस को लड़कियों को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई संभावित जगहों पर छापेमारी की गई और आखिरकार चारों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया।

दो लड़कियों ने लड़कों का भेस बनाया

सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस को पता चला कि चार में से दो लड़कियों ने लड़कों का भेस बनाया था। उन्होंने न सिर्फ अपने कपड़े बदले थे, बल्कि लड़कों के हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज भी अपना ली थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वे एक साथ रहने की योजना बनाकर घर से निकली थीं।

एक साथ रहने का था इरादा

पुलिस के अनुसार, चारों लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ते हुए बहुत करीब आ गईं। समय के साथ, यह रिश्ता एक भावनात्मक लगाव में बदल गया और उन्होंने आखिरकार घर छोड़ने का फैसला किया। जांच में यह भी पता चला कि चारों एक-दूसरे के बिना नहीं रहना चाहती थीं, इसलिए वे दिल्ली जाकर एक साथ रहने का इरादा रखती थीं।

डीएसपी ने किया खुलासा

टाउन डीएसपी (2) धर्मेंद्र भारती ने मंगलवार को पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दिल्ली से चारों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है और उन्हें गया वापस ले आई है। उनके बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनके परिवारों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

कानूनी प्रक्रिया जारी, चर्चा का विषय बना मामला

पुलिस ने बताया कि चूंकि सभी लड़कियां नाबालिग हैं, इसलिए आगे की कार्रवाई चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत की जाएगी। उनके परिवारों से भी बच्चों की भलाई और मानसिक स्थिति पर ध्यान देने को कहा गया है। यह पूरी घटना गया में चर्चा का विषय बन गई है, खासकर यह बात कि चारों लड़कियों ने किसी भी बड़े की जानकारी के बिना इतनी बड़ी योजना बनाई और दिल्ली तक पहुंचने में कामयाब रहीं।

संबंधित विषय:

Hindi News / Bihar / Gaya / इश्क में डूबीं स्कूल की 4 सहेलियां! घर छोड़ पहुंचीं दिल्ली, दो ने बनाया लड़कों वाला भेष, फिर…

