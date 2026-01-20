इश्क में डूबीं स्कूल की 4 सहेलियां! घर छोड़ पहुंचीं दिल्ली, दो ने बनाया लड़कों वाला भेष, फिर…

Bihar News: बिहार के गया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही स्कूल की चार नाबालिग स्कूली लड़कियां अचानक अपने घरों से निकलकर दिल्ली भाग गईं। इस घटना से पुलिस और उनके परिवारों में हड़कंप मच गया। सभी लड़कियां शहर के अनुग्रह कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थीं और पक्की दोस्त थीं। जांच में पता चला कि यह दोस्ती धीरे-धीरे एक भावनात्मक लगाव और रोमांटिक रिश्ते में बदल गई, जिसके बाद लड़कियों ने एक साथ रहने का फैसला किया और 16 जनवरी को घर छोड़ दिया।