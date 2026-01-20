नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी, ललन सिंह ने खींची लकीर… क्या RCP सिंह के लिए बंद हो रहे JDU के दरवाजे?

11 जनवरी को, नीतीश कुमार और RCP सिंह दोनों पटना के पटेल भवन में पटेल सेवा संघ की दही-चूड़ा पार्टी में शामिल हुए। हालांकि वे एक साथ नहीं दिखे, लेकिन RCP सिंह ने कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। उन्होंने नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना करते हुएउन्हें अपना अभिभावक बताया और अपनी 25 साल पुरानी राजनीतिक दोस्ती का जिक्र किया। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वह JDU में वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने साफ जवाब देने के बजाय सस्पेंस बनाए रखा और कहा कि इसका खुलासा जल्द ही होगा। इसके बाद, RCP की JDU में वापसी की चर्चाएं तेज हो गईं।