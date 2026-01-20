मजार के पास मिला डेढ़ साल के मासूम का कटा सिर… पूरा धड़ गायब, अंधविश्वास या हत्या? जांच कर रही पुलिस

स्थानीय गांव वालों ने रात करीब 10 बजे पक्की सड़क पर क्षत-विक्षत सिर देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि मौत कहीं और हुई थी और सबूत मिटाने के लिए शव को गंगा नदी के पास फेंक दिया गया था। शक है कि आवारा कुत्ते सिर को सड़क तक घसीटकर लाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे का बाकी शरीर अभी भी गायब है। पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बच्चे का बाकी शरीर नहीं मिल सका।