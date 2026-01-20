मजार के पास मिला डेढ़ साल के मासूम का कटा सिर… पूरा धड़ गायब, अंधविश्वास या हत्या? जांच कर रही पुलिस

सांकेतिक तस्वीर
Bihar News: बिहार की राजधानी पटना के पास फतुहा पुलिस अनुमंडल अंतर्गत नदी थाना क्षेत्र में एक भयानक घटना से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने कच्ची दरगाह में एक दरगाह के पीछे गंगा नदी के किनारे पक्की सड़क पर लगभग डेढ़ साल के बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद किया है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है, गांव के लोगों के बीच नरबलि और तांत्रिक अनुष्ठानों की संभावना की चर्चा शुरू हो गई है।
स्थानीय गांव वालों ने रात करीब 10 बजे पक्की सड़क पर क्षत-विक्षत सिर देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि मौत कहीं और हुई थी और सबूत मिटाने के लिए शव को गंगा नदी के पास फेंक दिया गया था। शक है कि आवारा कुत्ते सिर को सड़क तक घसीटकर लाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे का बाकी शरीर अभी भी गायब है। पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बच्चे का बाकी शरीर नहीं मिल सका।
मौके पर मौजूद पुलिस और गांव वालों ने बताया कि बच्चे का सिर बहुत तेज हथियार से काटा गया था। बरामद सिर पर कान और बालों के पास ताजे खून के धब्बे थे और चेहरे पर मिट्टी लगी थी। इससे पता चलता है कि मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है।
मौके पर जमा भीड़ ने इस संभावना पर चर्चा की कि बच्चे की बलि तांत्रिक या अंधविश्वास से जुड़े अनुष्ठान में दी गई होगी। कई गांव वालों ने कहा कि इस इलाके में अंधविश्वास से जुड़े अनुष्ठानों की अफवाहें पहले भी सुनी गई हैं। हालांकि, पुलिस ने कहा कि वे सभी एंगल से जांच कर रहे हैं, लेकिन इस स्तर पर नरबलि की संभावना पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम को बुलाया। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से मिट्टी, खून के नमूने और अन्य वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा किए। नदी थाना के अपर थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि बरामद सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही हत्या का समय, प्रकृति और तरीका साफ हो पाएगा।
बच्चे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने बाढ़, फतुहा, पटना सिटी और आस-पास के जिलों सहित सभी आस-पास के पुलिस स्टेशनों से संपर्क किया है और पिछले कुछ दिनों में लापता हुए बच्चों की लिस्ट मांगी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई बच्चा लापता है या उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि देखी है, तो तुरंत रिपोर्ट करें।
