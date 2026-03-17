‘पुलिस पकड़ सकती है तो पकड़ ले…’ दरोगा को चुनौती देने वाला ठाकुर और दुबे कौन? एनकाउंटर में हुआ ढेर

सीधी धमकी देते हुए, कुंदन ने कहा था, "गुंडई क्या होती है, आपको और पूरे शहर को दिखा देंगे। अगर पुलिस को लगता है कि वे मुझे पकड़ सकते हैं, तो कोशिश करके देख लें… अगर मुठभेड़ होती है, तो मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं एक लड़ने वाला आदमी हूं और मैं दोनों हाथों से गोली चलाता हूं।' इसके अलावा, कुंदन ने पुलिस अधिकारियों के परिवारों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पुलिस ने कुंदन की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया और उन्होंने तुरंत एक जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई।