Video: ‘आपकी जरूरत है, मुख्यमंत्री पद न छोड़ें’, समर्थक का पोस्टर देख भावुक हुए नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी समृद्धि यात्रा के तहत अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, ताकि राज्य में चल रहे विकास कार्यों का जायजा ले सकें। आज उनकी यात्रा के पांचवे चरण का आखिरी दिन है, जिसके तहत वो नालंदा और पटना में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन, इससे पहले मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा कल, बुधवार को आरा और बक्सर में थी। जहां एक बेहद भावुक पल देखने को मिला जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।