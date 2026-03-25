जिसने कभी नीतीश को सत्ता से हटाने की कसम खाकर बांधा था मुरैठा, क्या अब उसी सम्राट के सिर सजेगा बिहार का ताज?

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में उतार-चढ़ाव कोई नई बात नहीं है, फिर भी सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच का रिश्ता एक अनोखी राजनीतिक कहानी बयां करता है। वही नेता, जिसने कभी एक सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की कसम खाई थी, आज मुख्यमंत्री के रूप में उनका उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। यह बात सितंबर 2022 की है, जब भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने अपनी मां के निधन के बाद अपने सिर पर 'मुरेठा' (पगड़ी) बांधा था। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह प्रण लिया था कि यह पगड़ी तब तक उनके सिर पर बंधी रहेगी, जब तक वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से सफलतापूर्वक हटा नहीं देते।