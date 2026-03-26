पहली बार नीतीश कुमार के गढ़ पहुंचे अनंत सिंह, बोले- सीएम बनने योग्य हैं निशांत, उनमें पिता वाला पूरा दम

निशांत कुमार की पुरजोर वकालत करते हुए, अनंत सिंह ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने लायक बताया। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार जी के बेटे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वह इस पद के पूरी तरह से योग्य हैं। आखिर, एक बेटे में अपने पिता के कुछ गुण तो आते ही हैं। उनके पिता (नीतीश कुमार) के पास आज तक एक अंगूठी भी नहीं है। निश्चित रूप से, वैसी ही सादगी और चरित्र उनके बेटे में भी होगा।' अनंत सिंह ने आगे दावा किया कि निशांत बहुत पढ़े-लिखे हैं और उनका स्वभाव बहुत सौम्य है, जो बिहार को संभालने की क्षमता रखते हैं।