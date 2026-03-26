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पहली बार नीतीश कुमार के गढ़ पहुंचे अनंत सिंह, बोले- सीएम बनने योग्य हैं निशांत, उनमें पिता वाला पूरा दम

पहली बार नालंदा पहुंचे बाहुबली अनंत सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनें। अनंत सिंह ने कहा कि निशांत स्वभाव से सौम्य हैं और उनमें अपने पिता के गुण मौजूद हैं।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 26, 2026

अनंत सिंह, bihaar politics, anant singh

अनंत सिंह (Photo- ANI)

बिहार के मोकामा से जदयू के विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा पहुंचे। यह इस क्षेत्र में उनका पहला दौरा था। बिहार शरीफ में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए, अनंत सिंह ने बिहार के भविष्य और उसके अगले मुख्यमंत्री के बारे में एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की। अनंत सिंह ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार के बाद, बिहार की बागडोर सही मायने में उनके बेटे निशांत कुमार के हाथों में जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इस भूमिका के लिए निशांत सबसे योग्य उम्मीदवार हैं।

निशांत कुमार में अपने पिता जैसा गुण

निशांत कुमार की पुरजोर वकालत करते हुए, अनंत सिंह ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने लायक बताया। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार जी के बेटे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वह इस पद के पूरी तरह से योग्य हैं। आखिर, एक बेटे में अपने पिता के कुछ गुण तो आते ही हैं। उनके पिता (नीतीश कुमार) के पास आज तक एक अंगूठी भी नहीं है। निश्चित रूप से, वैसी ही सादगी और चरित्र उनके बेटे में भी होगा।' अनंत सिंह ने आगे दावा किया कि निशांत बहुत पढ़े-लिखे हैं और उनका स्वभाव बहुत सौम्य है, जो बिहार को संभालने की क्षमता रखते हैं।

बातचीत के दौरान, अनंत सिंह ने यह भी कहा कि फिलहाल कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हर कोई अलग-अलग दावे कर रहा है। कुछ लोग एक नाम उछाल रहे हैं, तो कुछ दूसरा नाम सुझा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये सिर्फ उसी को पता होगा जो मुख्यमंत्री बनाएगा।

नीतीश के राज्य सभा जाने पर भी अनंत सिंह ने दिया जवाब

जब मीडिया ने उनसे नीतीश कुमार के दिल्ली (राज्य सभा) जाने के बारे में पूछा, तो अनंत सिंह ने अपने जाने-पहचाने, बेबाक अंदाज में जवाब दिया, उन्होंने कहा, 'दिल्ली जा रहे हैं तो क्या हुआ? दिल्ली कौन सा विदेश में है? आधा घंटा जाने में लगता है और आधा घंटा आने में। नीतीश कुमार का पावर कभी नहीं घटेगा, वो सबके लीडर हैं और वही रहेंगे।' उन्होंने साफ किया कि नीतीश कुमार चाहे कहीं भी रहें, वह बिहार में राजनीतिक सत्ता का केंद्र बने रहेंगे।

बेटा सेवा करेगा, वही चुनाव लड़ेगा- अनंत सिंह

इसी बातचीत के दौरान, अनंत सिंह ने फिर दोहराया कि अब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे, तो वो भी अब भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा, 'अब, मेरा बेटा जनता की सेवा करेगा और वही चुनाव लड़ेगा।' हालांकि, अनंत सिंह ने यह साफ नहीं किया कि उनके बेटों में से कौन चुनाव लड़ेगा। बता दें कि अनंत सिंह को हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने दुलारचंद हत्याकांड में बरी कर दिया था, जिसके बाद वह सार्वजनिक जीवन में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं।

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Ashok Choudhary

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नीतीश कुमार

Published on:

26 Mar 2026 02:03 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पहली बार नीतीश कुमार के गढ़ पहुंचे अनंत सिंह, बोले- सीएम बनने योग्य हैं निशांत, उनमें पिता वाला पूरा दम

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