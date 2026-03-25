जब मंत्री जी बने गुरु जी! AN कॉलेज में ली पहली क्लास; जिस बिल्डिंग की रखी थी नींव, वहीं पढ़ाया राजनीति का पाठ

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। आमतौर पर सफेद कुर्ता पहने, रैलियों और विधानसभा में गरजने वाले चौधरी आज पटना के श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण पुरी इलाके में स्थित AN कॉलेज पहुंचे, जहां उनके हाथों में किताब और चॉक थी। अशोक चौधरी यहां एक सहायक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पहुंचे थे। 58 वर्ष की आयु में कैबिनेट मंत्री का पद संभालते हुए वे कॉलेज में छात्रों को अपनी पहली कक्षा पढ़ाने के लिए पहुंचे थे।