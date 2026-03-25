6 साल की दोस्ती, शादी का झांसा और फिर दरिंदगी! होटल बुलाकर प्रेमी ने पिलाया नशीला पदार्थ, फिर किया युवती से रेप

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब लगभग दो घंटे बाद उसे होश आया, तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया और उसकी शारीरिक हालत अस्त-व्यस्त थी। आरोपी अभिजीत, हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया था और उसे उसी हालत में वहीं छोड़ गया था। हिम्मत जुटाकर, युवती ने तुरंत 112 डायल किया और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस से शुरुआती मदद मिलने के बाद, 15 मार्च को एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज की गई। 23 मार्च को, अपने परिवार वालों के साथ, पीड़िता थाने पहुंची और अपना विस्तृत बयान दर्ज करवाया; जिसके बाद आधिकारिक तौर पर एक FIR दर्ज कर ली गई।