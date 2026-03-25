6 साल की दोस्ती, शादी का झांसा और फिर दरिंदगी! होटल बुलाकर प्रेमी ने पिलाया नशीला पदार्थ, फिर किया युवती से रेप

(पत्रिका सांकेतिक फोटो)
Bihar News:बिहार की राजधानी पटना में एक युवती के अपने ही प्रेमी द्वारा की गई बेरहमी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता 26 साल की युवती है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करती है। यह घटना शास्त्री नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक होटल में हुई, जहां युवती को कोई नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद उसके साथ रेप किया गया। जिसका आरोप उसके बॉयफ्रेंड पर लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमी मौके से फरार हो गया और युवती को बेहोशी की हालत में वहीं छोड़ गया।
पुलिस थाने में दर्ज लिखित शिकायत के अनुसार, यह घटना 13 मार्च की रात को हुई। आरोपी अभिजीत (28) ने युवती को बातचीत करने के बहाने शास्त्री नगर स्थित एक होटल में बुलाया। युवती पिछले छह सालों से अभिजीत के साथ रिश्ते में थी, इसलिए उसने उस पर भरोसा किया और बताई गई जगह पर पहुंच गई। आरोप है कि होटल के कमरे के अंदर, अभिजीत ने उसे एक शराब पीने को दिया, जिसमें पहले से ही कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। वह पेय पीते ही युवती बेहोश हो गई।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब लगभग दो घंटे बाद उसे होश आया, तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया और उसकी शारीरिक हालत अस्त-व्यस्त थी। आरोपी अभिजीत, हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया था और उसे उसी हालत में वहीं छोड़ गया था। हिम्मत जुटाकर, युवती ने तुरंत 112 डायल किया और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस से शुरुआती मदद मिलने के बाद, 15 मार्च को एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज की गई। 23 मार्च को, अपने परिवार वालों के साथ, पीड़िता थाने पहुंची और अपना विस्तृत बयान दर्ज करवाया; जिसके बाद आधिकारिक तौर पर एक FIR दर्ज कर ली गई।
पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि पीड़िता और अभिजीत की पहली मुलाकात तब हुई थी, जब वे दोनों पटना में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अपने छह साल के रिश्ते के दौरान, अभिजीत ने शादी का झूठा वादा करके कई बार पीड़िता का यौन शोषण किया। हाल ही में, पीड़िता को पता चला कि अभिजीत किसी दूसरी महिला से शादी करने की तैयारी कर रहा है। वह इस मामले पर बात करने और अभिजीत से स्पष्टीकरण मांगने के लिए होटल गई थी, जहां उसके साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। मामले से जुड़े पुख्ता सबूत जुटाने के लिए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। आरोपी की पहचान करने के साथ-साथ, उसके होटल में आने और जाने के सही समय का पता लगाने के लिए होटल के CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने के लिए FSL की एक टीम को भी तैनात किया गया है।
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