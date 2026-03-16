‘मेरी मां अनपढ़ थी, लेकिन…’ DM ने सुनाई अपनी सफलता की कहानी, बताया कमजोर छात्र कैसे बन सकता है IAS

बिहार के गोपालगंज जिले के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी जिंदगी से जुड़ा ऐसा भावुक किस्सा सुनाया, जिसने वहां मौजूद अभिभावकों और छात्रों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक अनपढ़ मां के सहयोग और त्याग ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। डीएम ने कहा कि किसी भी बच्चे की सफलता में उसके माता-पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। अगर अभिभावक बच्चों के साथ खड़े रहें और उन्हें सही माहौल दें, तो कोई भी बच्चा बड़ा अधिकारी बन सकता है। यह बात जिलाधिकारी ने मीरगंज थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी स्थित जेनेसिस पब्लिक स्कूल के नए भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान कही।