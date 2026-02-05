5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

गया

गया जंक्शन पर 45 दिन का मेगा ब्लॉक! पटना-गया मेमू रद्द, कोसी और बुद्ध पूर्णिमा समेत दर्जनों ट्रेनों का रूट बदला; जानें नया शेड्यूल

गया जंक्शन पर रीडेवलपमेंट के काम के लिए रेलवे ने 21 मार्च तक 45 दिन का मेगा ब्लॉक लगाया है। इस फैसले से गया-पटना रूट सहित कई बड़ी ट्रेनों के परिचालन में पूरी तरह बदलाव आ गया है।

गया

image

Anand Shekhar

Feb 05, 2026

Train Cancelled: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, ये चार पैसेंजर ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट

बिहार के गया जंक्शन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अगले 45 दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। रेलवे ने गया जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के पुनर्निर्माण कार्य के लिए गुरुवार से 21 मार्च तक मेगा ब्लॉक लगाया है। इस मेगा ब्लॉक का सीधा असर पटना-गया रेल सेक्शन सहित कई महत्वपूर्ण रूटों पर पड़ेगा। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि दर्जनों ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं या उनकी सेवाएं आंशिक रूप से बंद कर दी गई हैं।

45 दिन का मेगा ब्लॉक क्यों?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, गया जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के पुनर्निर्माण का काम काफी समय से प्लान किया जा रहा था। यात्रियों की सुरक्षा, आधुनिक सुविधाओं और स्टेशन के रीडेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, अब इस काम को तेजी से पूरा करने का फैसला किया गया है। इसलिए, बिना किसी रुकावट के निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए 5 फरवरी से 21 मार्च तक लगातार 45 दिन का मेगा ब्लॉक लगाया गया है।

पटना-गया MEMU ट्रेनें रद्द

मेगा ब्लॉक का सबसे ज्यादा असर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ा है। पटना और गया के बीच चलने वाली MEMU ट्रेनों का एक जोड़ा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन नंबर 53214 MEMU, जो गया से दोपहर 1:45 बजे पटना के लिए रवाना होती है, और ट्रेन नंबर 53213 MEMU, जो पटना से शाम 4:30 बजे गया के लिए रवाना होती है, 21 मार्च तक नहीं चलेंगी। इससे उन यात्रियों को काफी परेशानी होगी जो रोजाना काम, पढ़ाई और अन्य कामों के लिए यात्रा करते हैं।

कोसी एक्सप्रेस और लंबी दूरी की ट्रेनें बदले हुए रूट पर

मेगा ब्लॉक के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए हैं। सहरसा के रास्ते पूर्णिया कोर्ट-हटिया अप-डाउन कोसी एक्सप्रेस 45 दिनों तक बदले हुए रूट पर चलेगी। यह ट्रेन अब बख्तियारपुर से बिहार शरीफ, राजगीर, तिलैया, बंधुआ, पैमार और कोडरमा होते हुए हटिया जाएगी। इस बदलाव के कारण सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया के यात्रियों को पटना से जुड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

इन ट्रेनों के रूट भी बदले गए

मेगा ब्लॉक के दौरान कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। वाराणसी-राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस अब सासाराम, आरा और पटना होते हुए चलेगी। गंगा-दामोदर एक्सप्रेस फतुहा, इस्लामपुर, नटेसर, तिलैया और पैमार होते हुए चलेगी। भभुआ रोड-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस आरा-सासाराम रूट से चलाई जाएगी। हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस भी राजगीर और तिलैया होते हुए चलेगी।

गया के बजाय चाकंद से चलेंगी कई MEMU ट्रेनें

मेगा ब्लॉक के कारण, कई MEMU ट्रेनें जो आमतौर पर गया जंक्शन से चलती हैं, अब चाकंद स्टेशन से चलेंगी। चाकंद स्टेशन गया से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। गया से पटना जाने वाली कई MEMU ट्रेनें अब चाकंद से रवाना होंगी और पटना से आने वाली ट्रेनें भी चाकंद में ही खत्म होंगी। यात्रियों को गया और चाकंद के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करनी होगी।

आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें

कई ट्रेनों को DDU जंक्शन और मानपुर स्टेशन पर आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। आनंद विहार-गया गरीब रथ और गया-लखनऊ एकत्मता एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें इस अवधि के दौरान गया जंक्शन तक नहीं पहुंचेंगी। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनानी होगी।

वैकल्पिक व्यवस्था की गई

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मेगा ब्लॉक के बावजूद, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। गया और पटना के बीच आठ ट्रेनें नियमित रूप से चलती रहेंगी। इसके अलावा, यात्रियों को समय पर सूचित रखने के लिए स्टेशनों और सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट जारी किए जा रहे हैं।

यात्रा से पहले शेड्यूल जांच लें

रेलवे ने यात्रियों से गया जंक्शन से यात्रा करने से पहले अपडेटेड ट्रेन शेड्यूल जांचने की अपील की है। जानकारी जांचे बिना यात्रा करने से अचानक रूट बदलने और ट्रेन रद्द होने के कारण असुविधा हो सकती है। इस 45-दिवसीय मेगा ब्लॉक के बाद, गया जंक्शन के आधुनिक सुविधाओं से लैस होने की उम्मीद है, लेकिन अभी के लिए, यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Bihar / Gaya / गया जंक्शन पर 45 दिन का मेगा ब्लॉक! पटना-गया मेमू रद्द, कोसी और बुद्ध पूर्णिमा समेत दर्जनों ट्रेनों का रूट बदला; जानें नया शेड्यूल

