गया जंक्शन पर 45 दिन का मेगा ब्लॉक! पटना-गया मेमू रद्द, कोसी और बुद्ध पूर्णिमा समेत दर्जनों ट्रेनों का रूट बदला; जानें नया शेड्यूल

मेगा ब्लॉक का सबसे ज्यादा असर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ा है। पटना और गया के बीच चलने वाली MEMU ट्रेनों का एक जोड़ा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन नंबर 53214 MEMU, जो गया से दोपहर 1:45 बजे पटना के लिए रवाना होती है, और ट्रेन नंबर 53213 MEMU, जो पटना से शाम 4:30 बजे गया के लिए रवाना होती है, 21 मार्च तक नहीं चलेंगी। इससे उन यात्रियों को काफी परेशानी होगी जो रोजाना काम, पढ़ाई और अन्य कामों के लिए यात्रा करते हैं।