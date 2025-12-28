थाली से गला रेतकर सुसाइड या हुई हत्या? सहरसा जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी की मौत बनी रहस्य, जांच में जुटी पुलिस

जेल अधीक्षक निरंजन पंडित के अनुसार, रविवार दोपहर भोजन के समय सुनील कुमार ने खाने की थाली की धार से अपना गला रेत लिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तत्काल सहरसा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन का कहना है कि इस पूरी घटना से संबंधित CCTV फुटेज भी मौजूद है और मामले की आंतरिक जांच की जा रही है। मौत के सही कारणों का पता करने के लिए मेडिकल बोर्ड वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम करा रही है।