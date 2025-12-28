‘तेज प्रताप यादव मेरी हत्या करवाना चाहते हैं…’ JJD के पूर्व प्रवक्ता ने गृह मंत्री से मांगी सुरक्षा, थाने में की शिकायत

दरअसल, कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने भी संतोष रेणु यादव के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि संतोष रेणु की ओर से उन्हें धमकी भरे कॉल और संदेश मिल रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। इसी आधार पर उन्होंने भी गृह मंत्री से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। जिसके बाद संतोष रेणु यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। वीडियो में वे कहते दिख रहे हैं कि वे सहमे हुए हैं और उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें सुरक्षा दी जाए।