28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘तेज प्रताप यादव मेरी हत्या करवाना चाहते हैं…’ JJD के पूर्व प्रवक्ता ने गृह मंत्री से मांगी सुरक्षा, थाने में की शिकायत

Bihar Politics: जनशक्ति जनता दल से निष्काषित संतोष रेणु यादव ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में बेऊर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग की है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 28, 2025

bihar politics

तेज प्रताप यादव के साथ संतोष रेणु (फोटो- santosh renu facebook)

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी विवाद सामने आया है। जनशक्ति जनता दल (JJD) के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और श्री माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव ने लालू यादव के बड़े बेटे और JJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष रेणु यादव का कहना है कि तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनकी हत्या करवाई जा सकती है। इसी आशंका को लेकर उन्होंने पटना के बेऊर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग की है।

थाने में दर्ज कराई शिकायत

बेऊर थाना में दिए गए आवेदन में संतोष रेणु यादव ने कहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के बीच उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं और यह साजिश किसी गंभीर घटना में बदल सकती है। रेणु ने साफ कहा है कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसके लिए तेज प्रताप यादव जिम्मेदार होंगे।

गृह मंत्री से लगाई गुहार

संतोष रेणु यादव ने केवल थाने में शिकायत ही नहीं की, बल्कि सीधे गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखकर मदद मांगी है। उन्होंने आग्रह किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। रेणु का कहना है कि वे लगातार मानसिक दबाव में हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

पहले तेज प्रताप ने लगाया था धमकी देने का आरोप

दरअसल, कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने भी संतोष रेणु यादव के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि संतोष रेणु की ओर से उन्हें धमकी भरे कॉल और संदेश मिल रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। इसी आधार पर उन्होंने भी गृह मंत्री से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। जिसके बाद संतोष रेणु यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। वीडियो में वे कहते दिख रहे हैं कि वे सहमे हुए हैं और उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें सुरक्षा दी जाए।

पार्टी से निष्कासन के बाद बढ़ा विवाद

संतोष रेणु यादव का दावा है कि तेज प्रताप यादव ने ही उन्हें बुलाकर जनशक्ति जनता दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। पार्टी के लिए मीडिया में पक्ष रखने के दौरान जब उन्होंने कुछ गतिविधियों पर सवाल उठाए, तो उन्हें पार्टी विरोधी करार दिया गया। बाद में उन पर भाजपा से नजदीकी के आरोप लगाए गए और फिर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। रेणु का कहना है कि निष्कासन के बाद उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

IP Gupta Viral Video: ‘पिंकी मेरी बीबी की बहन…’ MLA आईपी गुप्ता ने साली संग बनाया वीडियो, बोले- पुरानी मस्तियां लौट आईं
पटना
IP Gupta Viral video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

तेज प्रताप यादव

Published on:

28 Dec 2025 07:20 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘तेज प्रताप यादव मेरी हत्या करवाना चाहते हैं…’ JJD के पूर्व प्रवक्ता ने गृह मंत्री से मांगी सुरक्षा, थाने में की शिकायत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.