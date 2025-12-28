‘तेज प्रताप यादव मेरी हत्या करवाना चाहते हैं…’ JJD के पूर्व प्रवक्ता ने गृह मंत्री से मांगी सुरक्षा, थाने में की शिकायत

तेज प्रताप यादव के साथ संतोष रेणु (फोटो- santosh renu facebook)
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी विवाद सामने आया है। जनशक्ति जनता दल (JJD) के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और श्री माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव ने लालू यादव के बड़े बेटे और JJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष रेणु यादव का कहना है कि तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनकी हत्या करवाई जा सकती है। इसी आशंका को लेकर उन्होंने पटना के बेऊर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग की है।
बेऊर थाना में दिए गए आवेदन में संतोष रेणु यादव ने कहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के बीच उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं और यह साजिश किसी गंभीर घटना में बदल सकती है। रेणु ने साफ कहा है कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसके लिए तेज प्रताप यादव जिम्मेदार होंगे।
संतोष रेणु यादव ने केवल थाने में शिकायत ही नहीं की, बल्कि सीधे गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखकर मदद मांगी है। उन्होंने आग्रह किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। रेणु का कहना है कि वे लगातार मानसिक दबाव में हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
दरअसल, कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने भी संतोष रेणु यादव के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि संतोष रेणु की ओर से उन्हें धमकी भरे कॉल और संदेश मिल रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। इसी आधार पर उन्होंने भी गृह मंत्री से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। जिसके बाद संतोष रेणु यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। वीडियो में वे कहते दिख रहे हैं कि वे सहमे हुए हैं और उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें सुरक्षा दी जाए।
संतोष रेणु यादव का दावा है कि तेज प्रताप यादव ने ही उन्हें बुलाकर जनशक्ति जनता दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। पार्टी के लिए मीडिया में पक्ष रखने के दौरान जब उन्होंने कुछ गतिविधियों पर सवाल उठाए, तो उन्हें पार्टी विरोधी करार दिया गया। बाद में उन पर भाजपा से नजदीकी के आरोप लगाए गए और फिर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। रेणु का कहना है कि निष्कासन के बाद उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।
