IP Gupta Viral Video: ‘पिंकी मेरी बीबी की बहन…’ MLA आईपी गुप्ता ने साली संग बनाया वीडियो, बोले- पुरानी मस्तियां लौट आईं

साल पिंकी के साथ विधायक आईपी गुप्ता (फोटो- IP Gupta Facebook)
IP Gupta Viral Video: बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सहरसा से विधायक और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (आईपी गुप्ता) एक सोशल मीडिया वीडियो की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। IP गुप्ता ने फेसबुक पर अपनी साली के साथ एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में IP गुप्ता कहते हैं कि वह मुंबई में अपने परिवार के साथ सुकून का समय बिता रहे हैं।
आईपी गुप्ता ने यह वीडियो "पिंकी मेरी बीबी की बहन है…" कैप्शन के साथ पोस्ट किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उनकी साली भी उनके साथ हैं। वीडियो की शुरुआत में आईपी गुप्ता मुस्कुराते हुए कहते हैं, "दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा…।" वह आगे बताते हैं कि लंबे चुनावी दौर के बाद उन्हें कई महीनों बाद मुंबई आने का मौका मिला। वह कहते हैं कि राजनीति की दुनिया से दूर, शांति की दुनिया में, अपने परिवार के बीच उन्हें सुकून और आराम महसूस हुआ।
वीडियो में आईपी गुप्ता अपनी साली पिंकी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही पिंकी को पता चला कि वह मुंबई में हैं, वह उनसे मिलने अकोला से आ गईं। IP गुप्ता वीडियो में हंसते हुए कहते हैं कि जीजा विधायक बन गए हैं, इसलिए वह उनसे मिलने आ गईं। पुरानी यादें शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि करीब 15 साल पहले वह, उनकी पत्नी और पिंकी साथ में बहुत मस्ती करते थे। उस समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हो जाती थी। विधायक के अनुसार, इस मुलाकात ने पिछले डेढ़ दशक की यादें ताज़ा कर दीं। उन्होंने कहा कि पुराने मस्ती भरे दिन लौट आए हैं।
IP गुप्ता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो के कमेंट्स में लोग IP गुप्ता की साली की तारीफ कर रहे हैं। राजा यादव नाम के एक यूज़र ने लिखा, "साली बहुत सुंदर हैं, विधायक जी।" रणजीत यादव नाम के एक यूज़र ने लिखा, "उम्मीद है, जिस क्षेत्र का आप MLA के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, वह आपकी साली जितनी ही खूबसूरत हो जाएगी।" संजय कुमार ने लिखा, "इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में परिवार के साथ कुछ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और जब आपकी साली भी साथ हों, तो समय और भी खास हो जाता है।"
55 साल के IP गुप्ता पेशे से सिविल इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं। उन्हें 2025 के विधानसभा चुनावों में सहरसा क्षेत्र से MLA चुना गया था। वह पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) बनाई। वह ऑल इंडिया पान फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पान समुदाय की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं।
