न किडनैप, न प्रेमी के साथ फरार… शादी के 23 दिन बाद कहां गायब हुई थी महिला अधिकारी? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और मोबाइल लोकेशन डेटा की जांच की गई। जांच में पता चला कि महिला अधिकारी की आखिरी लोकेशन उस्मानपुर में था, जो अथमलगोला पुलिस स्टेशन इलाके में आता है। इसके बाद शनिवार सुबह फतुहा इलाके में उनका मोबाइल फोन फिर से ऑन हुआ। लोकेशन में बदलाव से शक हुआ कि महिला अधिकारी को जबरदस्ती कहीं ले जाया गया होगा या फोन किसी और के पास था। पुलिस ने संभावित रास्तों, ऑटो-रिक्शा स्टैंड और CCTV फुटेज की जांच शुरू की। इस दौरान एक फोन नंबर सामने आया जिससे उन्होंने आखिरी बार बात की थी। इसके बाद लव एंगल की अफवाहें तेज हो गईं।