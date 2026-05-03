चेन पुलिंग कर युवती को ट्रेन से उतारा, फिर 5 आरोपियों ने किया गैंगरेप; पटना-गया रेलखंड पर शर्मनाक वारदात

घटना की जानकारी मिलते ही बेलागंज थाने की पुलिस टीम हरकत में आ गई। थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शक के आधार पर 10 युवकों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगाने पर भी काम कर रही है कि घटना के समय ट्रेन में इमरजेंसी चेन असल में किसने खींची थी।