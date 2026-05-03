‘कहा था न सबका हिसाब होगा’, हर्ष मर्डर केस में दूसरे एनकाउंटर पर बोले मांझी; अपराधियों को दी सुधरने की चेतावनी

Bihar News:बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई और एनकाउंटरों की बढ़ती संख्या ने राज्य के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। रविवार सुबह पुलिस ने सीवान में भाजपा नेता के भांजे की हत्या के मुख्य आरोपी सोनू यादव को एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। इस मामले से जुड़ा यह दूसरा एनकाउंटर है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है। मांझी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अब बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।