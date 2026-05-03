3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

गया: महिला सिपाही के प्यार में भिड़े दो ड्राइवर, एक ने दूसरे के सीने में दागी गोली, आरोपी गिरफ्तार

बिहार के गया में महिला सिपाही को लेकर दो थानों के ड्राइवरों के बीच विवाद गोलीबारी में बदल गया, जिसमें एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 03, 2026

प्रेम प्रसंग में गोलीबारी में जख्मी ड्राइवर। फोटो -पत्रिका

बिहार के गया में दो अलग-अलग थानों के ड्राइवरों के बीच महिला पुलिसकर्मी को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी हुई, जिसमें एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोतवाली थाना में तैनात एक महिला सिपाही को लेकर दोनों के बीच पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा था, जो शनिवार को हिंसक रूप ले लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, परैया थाना के निजी ड्राइवर गौतम कुमार ने कोतवाली थाना के ड्राइवर नीरज कुमार के सीने में गोली मार दी। घायल नीरज कुमार को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

महिला सिपाही दोनों ड्राइवरों से थी संपर्क

पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला सिपाही पहले परैया थाना में तैनात थी और उसी दौरान उसका दोनों ड्राइवरों से संपर्क बना था। कुछ दिन पहले उसका तबादला कोतवाली थाना में हो गया, जहां वह फिलहाल लिपिक के पद पर कार्यरत है। बताया जाता है कि वह गया के पितामहेश्वर मोहल्ले में किराए के मकान में रहती है।

महिला सिपाही से मिलने पहुंचे ड्राइवरों में विवाद

सूत्रों के अनुसार, परैया थाना का ड्राइवर महिला सिपाही से मिलने उसके कमरे पर पहुंचा था। इसी दौरान दोनों ड्राइवरों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर गौतम कुमार ने गोली चला दी, जो कोतवाली थाना के ड्राइवर नीरज कुमार के सीने में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घायल अवस्था में भी नीरज खुद बाइक चलाकर कोतवाली थाना पहुंचा। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एएनएमसीएच) रेफर कर दिया गया। गया पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच एक महिला सिपाही को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था।

नजदीकियों से नाराज था गौतम

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी गौतम को नीरज और महिला सिपाही की नजदीकियां पसंद नहीं थीं, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात यह विवाद हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि गौतम ने सुनसान इलाके में नीरज पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्रेम प्रसंग में गोलीकांड

इस मामले में गया की सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। गया पुलिस ने परैया थाना के निजी ड्राइवर गौतम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के संबंध में सिविल लाइन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। सिटी एसपी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला सिपाही का दोनों थानों के ड्राइवरों से संपर्क था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच में जुटी है।

ये भी पढ़ें

पटना में शादी के दौरान सेल्फी पर बवाल, हिंसा के बीच पुलिस सुरक्षा में हुए फेरे
पटना
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 May 2026 11:45 am

Published on:

03 May 2026 11:40 am

Hindi News / Bihar / Patna / गया: महिला सिपाही के प्यार में भिड़े दो ड्राइवर, एक ने दूसरे के सीने में दागी गोली, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बरेली में मौलाना की रहस्यमयी मौत: ट्रेन में बदसलूकी का वीडियो वायरल, दो राज्यों की पुलिस जांच में जुटी

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime.com)
पटना

'कहा था न सबका हिसाब होगा', हर्ष मर्डर केस में दूसरे एनकाउंटर पर बोले जीतन राम मांझी

Union Minister Jitan Ram Manjhi
पटना

BPSC की परीक्षाओं का बदला पैटर्न, अब दो चरणों में होगा एग्जाम; जानें आयोग का नया प्लान

BPSC
पटना

“मार दिया तो मार दिया” बयान पर बवाल, चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को दी नसीहत

Jitan Ram Manjhi and Chirag Paswan
पटना

बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज, नीतीश से मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.