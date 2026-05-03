गया: महिला सिपाही के प्यार में भिड़े दो ड्राइवर, एक ने दूसरे के सीने में दागी गोली, आरोपी गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार, परैया थाना का ड्राइवर महिला सिपाही से मिलने उसके कमरे पर पहुंचा था। इसी दौरान दोनों ड्राइवरों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर गौतम कुमार ने गोली चला दी, जो कोतवाली थाना के ड्राइवर नीरज कुमार के सीने में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घायल अवस्था में भी नीरज खुद बाइक चलाकर कोतवाली थाना पहुंचा। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एएनएमसीएच) रेफर कर दिया गया। गया पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच एक महिला सिपाही को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था।