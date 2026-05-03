Bihar Politics: टोपी विवाद पर सियासत तेज, डिप्टी सीएम ने क्यों कहा—एनडीए सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित

उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर भी इसी तरह की गलतफहमियां फैलाई गई थीं। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताएं कि CAA के तहत कितने लोग प्रभावित हुए और SIR के तहत कितने योग्य नाम हटाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय अब सच्चाई को समझ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति जारी रहेगी, जैसे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में लागू थी।