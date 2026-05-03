बरेली में मौलाना की रहस्यमयी मौत: ट्रेन में बदसलूकी का वीडियो वायरल, दो राज्यों की पुलिस जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मौलाना (धर्मगुरु) की मौत के मामले में अब बिहार पुलिस भी अपने स्तर पर जांच शुरू करेगी। किशनगंज पुलिस के अनुसार, मौलाना तौसीफ़ रज़ा से जुड़ा एक वीडियो क्लिप मिला है, जो ट्रेन के अंदर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पीड़ित अपने साथ हुई बदसलूकी का आरोप लगा रहे हैं। किशनगंज पुलिस इस वीडियो को आधार बनाकर जांच आगे बढ़ाएगी। वहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इसी वीडियो के आधार पर मामले की दोबारा जांच करने की बात कही है। मौलाना सीवान की एक मस्जिद में इमाम थे। इस मामले को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले की गहन जाँच और उचित कार्रवाई की माँग की है।