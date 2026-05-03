BPSC की परीक्षाओं का बदला पैटर्न, अब दो चरणों में होगा एग्जाम; जानें आयोग का नया प्लान

पहली परीक्षा पीटी (ऑब्जेक्टिव) पैटर्न पर आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों की संख्या को एक निश्चित सीमा तक कम करना होगा, ताकि दूसरे चरण की परीक्षा एक साथ सुचारू रूप से कराई जा सके। दूसरा चरण भी ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। पहले चरण की परीक्षा राज्य स्तरीय होगी और पटना के साथ-साथ अन्य जिलों में भी आयोजित की जाएगी। वहीं, दूसरे चरण की परीक्षा केवल पटना शहर के उन परीक्षा केंद्रों पर होगी, जहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि परीक्षा में सुरक्षा पूरी तरह से बनाए रखी जा सके।